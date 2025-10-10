Afrique: Soudan participe à la première réunion de Réseau inter-agences de recouvrement d'avoirs pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord

10 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a pris part à la première réunion du Réseau Régional Soudan participe à la première réunion de Réseau inter-agences de recouvrement d'avoirs pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord(MENA-ARIN LJ), tenue à Djeddah, Royaume d'Arabie Saoudite, les 8 et 9 octobre.

La délégation soudanaise était conduite par la Sous-Secrétaire du Ministère de la Justice Huwaida Ali Awad Al-Karim, Présidente du Comité National de Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, accompagnée du Directeur Général de l'Unité du Renseignement Financier et d'un Juge de la Cour Suprême.

Mme. Huwaida a salué les efforts déployés pour la tenue de cette rencontre fondatrice, exprimant sa gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite pour son accueil.

Elle a souligné l'importance de la coopération régionale et internationale dans la récupération des avoirs détournés et la lutte contre la corruption, affirmant que le Soudan oeuvre à renforcer ses législations et à établir des partenariats stratégiques pour atteindre ces objectifs.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.