Afrique: Soudan participe à la première réunion de Réseau inter-agences de recouvrement d'avoirs pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord

Le Soudan a pris part à la première réunion du Réseau Régional Soudan participe à la première réunion de Réseau inter-agences de recouvrement d'avoirs pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord(MENA-ARIN LJ), tenue à Djeddah, Royaume d'Arabie Saoudite, les 8 et 9 octobre.

La délégation soudanaise était conduite par la Sous-Secrétaire du Ministère de la Justice Huwaida Ali Awad Al-Karim, Présidente du Comité National de Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, accompagnée du Directeur Général de l'Unité du Renseignement Financier et d'un Juge de la Cour Suprême.

Mme. Huwaida a salué les efforts déployés pour la tenue de cette rencontre fondatrice, exprimant sa gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite pour son accueil.

Elle a souligné l'importance de la coopération régionale et internationale dans la récupération des avoirs détournés et la lutte contre la corruption, affirmant que le Soudan oeuvre à renforcer ses législations et à établir des partenariats stratégiques pour atteindre ces objectifs.