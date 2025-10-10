Soudan: Le Premier ministre Dr Kamil Idris rentre au pays après une visite officielle à Asmara

Le Premier ministre Dr Kamil Idris est rentré au pays aujourd'hui après une visite officielle à Asmara, la capitale érythréenne.

Lors de cette visite, il s'est entretenu avec le président érythréen Issaias Afwerki, afin d'aborder les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre le Soudan et l'Érythrée dans les divers domaines.

Le Dr Kamil Idris a été accueilli à l'aéroport international de Port-Soudan par plusieurs ministres, dont la ministre des Affaires du Cabinet Dr Lamia Abdel Ghaffar, le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs Bashir Haroun, le ministre de l'Éducation nationale Dr Al-Tuhami Al-Zein Hajar, et le ministre de l'Énergie et du Pétrole, l'ingénieur Moatasem Ibrahim Ahmed.

La visite du Premier ministre, Dr Kamil Idris, dans la capitale érythréenne est sa quatrième visite à l'étranger.

Les deux parties ont affirmé leur engagement à renforcer leurs relations afin de servir les intérêts des deux peuples et de promouvoir la stabilité et le développement dans la région.

La délégation accompagnant le Premier ministre comprenait le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddin Salem, et le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Aiser, ainsi que plusieurs conseillers.

Les relations soudano-érythréennes sont historiquement profondes et se distinguent à différents niveaux.

Le gouvernement et le peuple érythréens ont toujours soutenu le Soudan dans sa quête de paix et de stabilité.