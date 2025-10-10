Ethiopie: Addis-Abeba s'apprête à appliquer une nouvelle réglementation concernant les émissions des véhicules

Addis-Abeba — Le Bureau des transports d'Addis-Abeba s'apprête à appliquer la norme nationale sur les émissions des véhicules, une mesure destinée à réduire les émissions de carbone dans la capitale, a déclaré son directeur, Yabebal Addis.

Une rencontre d'une demi-journée a été organisée aujourd'hui avec les institutions concernées afin de discuter de la mise en oeuvre du système de surveillance de la qualité de l'air dans les infrastructures de transport et de sensibiliser les acteurs à la nouvelle réglementation.

Selon Yabebal, le Bureau collabore étroitement avec les parties prenantes pour assurer une application efficace de la norme nationale sur les émissions des véhicules (ES6725/2022) ainsi que de la directive n°1051/2017 relative au contrôle des émissions.

Il a précisé que cette directive définit les rôles et responsabilités des différentes institutions, notamment les organismes de protection de l'environnement et de la santé, ainsi que les associations de transporteurs.

Le directeur a ajouté que ces textes encadrent clairement la contribution attendue de chaque acteur dans la mise en oeuvre de la norme.

« Lors de l'application des normes d'émissions, des équipements spécifiques seront utilisés pour vérifier la conformité des véhicules. En cas de non-respect, les véhicules devront être équipés de dispositifs de réduction des émissions », a-t-il expliqué.

Yabebal a insisté sur la rigueur de cette mesure, précisant qu'aucun véhicule ne respectant pas les normes d'émissions ne sera autorisé à circuler.

Il a également évoqué d'autres initiatives en cours à Addis-Abeba, notamment le développement des infrastructures routières, la promotion des véhicules électriques et l'expansion des transports non motorisés.

Ces efforts s'inscrivent dans la stratégie nationale visant à réduire de 68,8 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

Pour sa part, Teferi Abegaze, professeur adjoint à l'École de santé publique de l'Université d'Addis-Abeba et consultant pour le Partenariat pour des villes saines, a souligné que la directive sur le contrôle des émissions jouera un rôle déterminant dans la réduction du carbone.

Il a rappelé que les véhicules constituent l'une des principales sources d'émissions, et que la mise en oeuvre de normes strictes est essentielle pour améliorer la qualité de l'air.