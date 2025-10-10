Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a inauguré la Stratégie numérique 2030, visant à moderniser et à automatiser la prestation des services publics

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé la Stratégie numérique 2030, une initiative ambitieuse faisant suite au succès de la Stratégie numérique 2025, avec pour objectif de rendre la prestation des services publics plus intelligente, automatisée et efficace.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré :

« Après les progrès accomplis grâce à la Stratégie numérique 2025, centrée sur la modernisation technologique, nous avons lancé la Stratégie numérique 2030 afin d'approfondir l'automatisation et d'améliorer la qualité des services publics. »

Soucieux de garantir un meilleur accès à la justice -- l'un des besoins essentiels des citoyens --, le gouvernement oeuvre à la construction d'un système judiciaire moderne, transparent et performant.

Le Premier ministre s'est félicité des avancées réalisées par la Cour suprême fédérale, qui a mis en place un système judiciaire intelligent doté d'une technologie de transcription automatique transformant la voix en texte, assurant ainsi un enregistrement fidèle et infalsifiable des audiences.

Il a précisé que le système prend désormais en charge les audiences virtuelles, offrant la possibilité aux justiciables de participer à leurs affaires à distance, sans avoir à se déplacer jusqu'à Addis-Abeba.

En outre, la mise en place d'un centre d'opérations réseau et d'un système intégré de gestion des affaires permet aux citoyens de suivre en ligne l'évolution de leurs dossiers, a ajouté le Premier ministre.

Actuellement, 24 tribunaux fédéraux sont déjà intégrés à ce nouveau dispositif, marquant un début prometteur qui, selon le Premier ministre Abiy, sera prochainement étendu aux juridictions régionales.