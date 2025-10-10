Afrique: Le Fonds mondial salue la promesse de don du Danemark pour la huitième reconstitution des ressources

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) salue le Danemark pour sa promesse de don de 375 millions de couronnes danoises. Le Danemark réitère ainsi son engagement de longue date envers la santé mondiale, à un moment critique marqué par des inégalités et des défis sanitaires grandissants.

« En cette période où le monde est confronté à des menaces sanitaires qui s'entrechoquent, l'investissement soutenu dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme fait plus que sauver des vies : il jette les bases de systèmes de santé résilients et équitables, a déclaré Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial. Nous sommes profondément reconnaissants envers le Danemark pour son engagement exemplaire. »

« Le Danemark est l'un des premiers pays à annoncer sa contribution pour la huitième reconstitution des ressources du Fonds mondial, a affirmé le ministre des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen. Nous maintenons un investissement fort et soutenu, car investir dans la santé sauve des vies. Le Danemark est solidaire avec les pays et les communautés qui ont le plus besoin d'aide dans cette lutte cruciale contre le sida, la tuberculose et le paludisme - des maladies qui font encore beaucoup trop de victimes. »

Le Danemark : un partenaire indéfectible de la lutte contre les épidémies

Avec son soutien renouvelé au Fonds mondial, le Danemark confirme son rôle de partenaire indéfectible de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Ce soutien souligne également l'engagement de l'État danois envers l'équité dans la santé mondiale, qui s'inscrit dans sa nouvelle stratégie de coopération pour le développement, A Changing World - Partnerships in Development, publiée en juin 2025. La stratégie met l'accent sur des partenariats inclusifs et des systèmes de santé résilients.

En tant que titulaire de la présidence du Conseil européen pour le deuxième semestre de 2025, le Danemark continue de donner l'exemple, en tenant sa promesse d'allouer 0,7 % de son RNB à l'aide au développement, une référence qui procure aux partenaires comme le Fonds mondial une base de financement durable et prévisible.

Avec le soutien du Danemark et d'autres partenaires, le partenariat du Fonds mondial a sauvé 70 millions de vies et réduit de 63 % le taux de mortalité combiné du sida, de la tuberculose et du paludisme au cours des deux dernières décennies.

La huitième reconstitution des ressources du Fonds mondial

Avec cette contribution, le Danemark rejoint l'Australie, l'Espagne, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal et la Suisse - ainsi que plusieurs partenaires du secteur privé - qui ont fait des promesses de dons anticipées pour la huitième reconstitution des ressources du Fonds mondial. La promesse de don du Danemark, la quatrième d'un État membre de l'Union européenne, concourt à un mouvement grandissant de solidarité en Europe et reflète une conviction, partagée dans le monde entier, qu'il est temps de sauver des vies et de vaincre les maladies infectieuses les plus meurtrières.

La campagne de la huitième reconstitution des ressources du Fonds mondial a été lancée en février 2025 sous le leadership conjoint de la République d'Afrique du Sud et du Royaume-Uni.

Les promesses de dons anticipées sont essentielles, car elles bâtissent la confiance et encouragent les autres donateurs à aller de l'avant. Elles agissent comme un catalyseur pour les engagements additionnels, et permettent au Fonds mondial de planifier efficacement un impact optimal.

La réussite de la reconstitution des ressources permettrait au partenariat du Fonds mondial de sauver jusqu'à 23 millions de vies durant la période 2027-2029 et de réduire, d'ici 2029, le taux de mortalité combiné du sida, de la tuberculose et du paludisme de 64 % par rapport aux niveaux de 2023, tout en renforçant les systèmes de santé et communautaires pour lutter contre les nouvelles flambées épidémiques et accélérer le cheminement vers l'autonomie.