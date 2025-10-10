Cote d'Ivoire: Korhogo - Le ministre Sangafowa dote l'UPGC d'une salle multimédia ultramoderne

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Coulibaly Sangafowa Mamadou, a procédé le 9 octobre 2025 à l'inauguration d'une salle multimédia ultramoderne mise à la disposition de la communauté universitaire de

Cette initiative, rendue possible grâce à l'appui de l'entreprise Huawei et au soutien technique de l'ONG Lomanan, s'inscrit dans la dynamique de digitalisation de l'enseignement supérieur prônée par le gouvernement. Entièrement équipée de matériels de pointe, cette salle constitue un outil stratégique pour renforcer les capacités pédagogiques et technologiques de l'Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC).

Dans son allocution, le ministre Sangafowa a exhorté les étudiants à un usage responsable de cet outil :

« Le Président de la République a placé le numérique au coeur de l'action gouvernementale. Chers enfants, nous comptons sur vous parce que vous êtes l'avenir de notre pays », a-t-il déclaré.

Il en a profité pour rappeler les perspectives prometteuses de la Côte d'Ivoire dans le secteur énergétique, annonçant que le pays devrait, dans la prochaine décennie, devenir une référence africaine en matière de gestion responsable des ressources extractives et d'énergies renouvelables.

L'UPGC connectée au monde scientifique

Pour la Présidente de l'UPGC, Professeure Aoua Sougo Coulibaly, ce don constitue un levier majeur pour l'innovation et la recherche :

« Cette salle multimédia vient connecter l'UPGC à la communauté scientifique mondiale », a-t-elle affirmé avec fierté.

Elle a également souligné que ce nouvel espace arrive à un moment stratégique, alors que l'université structure ses laboratoires de recherche, dont l'un sera dédié à la techno-science, l'intelligence artificielle et la transition énergétique.

Au nom de la communauté estudiantine, Tra Lou Sarah, déléguée générale et étudiante en master de physique-chimie, a exprimé sa gratitude au ministre. Elle a promis, avec ses camarades, de faire bon usage de ce joyau numérique pour renforcer leurs apprentissages et leurs recherches.

Cette inauguration, vécue comme une véritable bouffée d'oxygène, marque une avancée décisive dans la transformation numérique de l'UPGC. Elle illustre la volonté du gouvernement ivoirien de faire du numérique un moteur de développement du capital humain, en offrant aux étudiants des outils modernes, adaptés aux défis du 21e siècle.