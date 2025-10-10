Cote d'Ivoire: Ferkessédougou - 900 nouvelles opportunités pour transformer l'avenir des jeunes du Tchologo

La jeunesse du Tchologo a répondu massivement présente à Ferkessédougou, où plus de 1 000 jeunes et femmes se sont rassemblés, le 3 octobre 2025, pour le lancement officiel de la seconde phase du programme « Téné Birahima Ouattara, 900 nouvelles opportunités pour transformer le Tchologo ».

Placée sous le haut patronage du Ministre d'État, Ministre de la Défense et Président du Conseil Régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara, et sous le parrainage du Ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, ainsi que du Maire de Kong, cette cérémonie a marqué une étape décisive dans la dynamique d'autonomisation de la jeunesse régionale.

L'initiative est pilotée par le Cabinet de Géomètre-Expert Diallo Sékou (CGEDS) dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Sa première phase avait permis à 350 jeunes de bénéficier de formations qualifiantes, avec un taux d'insertion professionnelle jugé très satisfaisant.

Fort de ce succès, la deuxième phase vise à accompagner 900 bénéficiaires, 500 dans les métiers du transport, 100 dans les professions du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP),100 dans l'entrepreneuriat et 200 qui bénéficieront directement d'un financement pour lancer leurs projets.

La cérémonie a été marquée par la signature de conventions de partenariat entre les auto-écoles agréées et les entreprises locales, afin de garantir l'efficacité des formations et de faciliter l'insertion immédiate des jeunes.

Un panel intitulé « Modèles de réussite, moteurs d'opportunités pour la jeunesse dans le Tchologo » a ensuite donné la parole à des figures inspirantes, parmi lesquelles Sidibé Nassou, Préfet de Grand-Bassam, Alassane Soro, Responsable des opérations Afrique de l'Ouest de Yango, Traoré Yacouba, Directeur Général de Public Word Contractor, et Saré Yacouba, entrepreneur surnommé « le fil d'or de Cocody ».

Moment fort de la rencontre : le lancement officiel de la plateforme Yango dans le Tchologo. À cette occasion, cinq véhicules flambant neufs ont été remis à de jeunes entrepreneurs, symbolisant la volonté du programme de créer des emplois immédiats et durables dans le secteur du transport.

Pour Diallo Sékou, Directeur Général du CGEDS, « ce projet s'inscrit dans une vision claire : offrir à la jeunesse du Tchologo des perspectives concrètes d'avenir, tout en renforçant la dynamique de développement local ».

Avec cette nouvelle phase, le Tchologo confirme sa détermination à faire de sa jeunesse le moteur de son développement et de sa cohésion sociale.