Cote d'Ivoire: Korhogo - Le village de Labeguekaha inaugure les interventions de nutrition et d'éducation préscolaire

Le village de Labeguekaha, dans le département de Korhogo, a abrité, le 7 octobre 2025, la cérémonie officielle de lancement des interventions de développement de la petite enfance dans les Foyers de Renforcement des Activités de Nutrition Communautaire (FRANC).

Cette initiative est pilotée par le Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (MFFE), dans le cadre du Programme Santé, Nutrition et Développement de la Petite Enfance (PSNDPE), mis en oeuvre avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, à travers l'Unité de Coordination des Projets Santé-Nutrition (UCPS-BM).

Cet événement marque le point de départ d'une série d'activités similaires dans 14 régions administratives et 140 communautés villageoises du pays. À Labeguekaha, autorités administratives, coutumières et représentants des partenaires techniques ont souligné l'importance de cette démarche pour l'avenir des enfants et le renforcement du capital humain.

Créé en août 2020 dans le cadre du Projet Multisectoriel de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PMNDPE), le FRANC de Labeguekaha accueille déjà une cinquantaine d'enfants. Quarante anciens pensionnaires ont intégré le cycle primaire en 2025-2026, un résultat salué par le directeur de l'école du village.

Au nom de la Banque mondiale, M. Yao Kouamé François, Coordonnateur adjoint de l'UCPS-BM, a rappelé que le PSNDPE 1 constitue la première phase d'un programme décennal (2023-2033) conclu entre le Gouvernement ivoirien et l'institution financière. Celui-ci vise à renforcer la résilience du système de santé et à améliorer le réseau des FRANC à travers la création de crèches et garderies, contribuant ainsi à l'épanouissement des enfants et à l'autonomisation des femmes.

De son côté, M. Géraud Koffi, Chef du Service Infrastructures et Équipements de l'UCPS-BM, a annoncé la réhabilitation de 18 FRANC dans le Poro, dont celui de Labeguekaha, avec un délai de sept mois pour les premiers travaux.

Le Sous-préfet de Sediogo a, pour sa part, qualifié cette action d'« investissement stratégique dans le capital humain, gage d'un développement durable et inclusif ».

Un lot important de matériel ludique et éducatif - balançoires, toboggans, tables, chaises, matelas et ustensiles - a été remis à la communauté. Pour Mme Koutouan, représentante du MFFE, cette initiative permettra à 140 FRANC, dont 36 dans le district des Savanes, de se conformer aux normes internationales en matière d'éducation préscolaire.

Elle a enfin salué la mobilisation des populations de Korhogo, symbole de leur volonté de placer la petite enfance au coeur de la stratégie nationale de développement du capital humain.