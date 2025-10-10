Cote d'Ivoire: Mobilisation pour la paix - Le Mouvement citoyen 'zéro gnaga' instruit les jeunes de Koumassi

Le Mouvement citoyen "Zéro gnaga" (qui signifie "zéro violence" ) a mobilisé le dimanche 5 octobre 2025, à Abidjan-Koumassi, les jeunes lors d' une campagne de sensibilisation au profit des jeunes pour promouvoir la paix et la citoyenneté responsable.

Cette rencontre, animée par son président, Dr Lamoussa Diabaté, par ailleurs ivoirien de la diaspora en études au Canada, a réuni des centaines de jeunes de Koumassi Campement.

À cette occasion, Dr Diabaté, a invité les jeunes à faire de la paix un choix quotidien, fondé sur la tolérance et la responsabilité citoyenne.

Fidèle à son slogan « Notre parti, c'est la Côte d'Ivoire », ledit mouvement affirme sa neutralité et son engagement pour l'intérêt général. « On peut ne pas être d'accord, mais on n'est pas obligé d'utiliser la violence. Il y a plusieurs manières de contester. Nous pouvons simplement aller aux élections, par exemple, voter contre le candidat qui ne fait pas notre affaire. Il existe plusieurs manières de contester sans forcément tomber dans la violence », a indiqué Dr Lamoussa Diabaté.

L'initiative a reçu un accueil favorable de la part des jeunes leaders de Koumassi, qui ont salué cet effort pour la cohésion sociale. « Les jeunes de Koumassi s'engage à demeurer des acteurs de paix et de cohésion sociale », a promis le porte-parole des jeunes de Koumassi campement, Zaré Abdoul Aziz.

La mission principale du Mouvement citoyen "Zéro gnaga" est de promouvoir une culture démocratique fondée sur la paix, la responsabilité citoyenne et la vérification de l'information, en mobilisant toutes les couches de la société en particulier la jeunesse pour atteindre l'objectif « Zéro gnaga ».