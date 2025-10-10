Cote d'Ivoire: Réforme des pensions - Le gouvernement double la pension minimum et renforce les droits des retraités et des orphelins

Le Gouvernement ivoirien vient d'adopter, en Conseil des ministres tenu le mercredi 01 octobre 2025, un important bouquet de réformes du régime général de pension géré par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (Cnps).

Ces réformes s'inscrivent dans la mise en oeuvre fidèle de vision sociale du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, de bâtir une protection sociale plus solidaire et plus inclusive.

A travers cette réforme, le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, Me Adama Kamara, réaffirme sa détermination à oeuvrer sans relâche pour garantir aux travailleurs et aux retraités ivoiriens des conditions de vie plus dignes et plus justes.

Comme l'a rappelé le Ministre Adama Kamara, ces mesures entreront en vigueur dès la fin du mois d'octobre 2025, marquant une nouvelle étape majeure dans l'amélioration du bien-être des retraités et de leurs familles.

Un bouquet de réformes pour une retraite encore meilleure

Ce bouquet de réformes paramétriques vise à améliorer le niveau de vie des assurés et de leurs ayants droit, tout en garantissant la viabilité du régime à long terme.

Il comprend quatre mesures phares :

Une revalorisation de 100% de la pension minimum, qui passe de 30 000 FCFA à 60 000 FCFA par mois.

Une avancée majeure pour des milliers de retraités à revenus modestes.

De plus, une pension proportionnelle minimum de 37 500 Fcfa est désormais instaurée pour mieux protéger les travailleurs n'ayant pas une carrière complète.

Le relèvement du taux d'annuité et le déplafonnement du taux de remplacement.

Chaque année de carrière sera désormais mieux valorisée : un taux d'annuité de 2 % pour les 15 premières années, puis 1,7 % pour les suivantes.

Le taux de remplacement, auparavant limité à 50 %, pourra désormais atteindre jusqu'à 100 % du salaire moyen de référence.

La révision des conditions d'octroi de la pension d'orphelin.

Les enfants ayant perdu un seul parent travailleur pourront désormais bénéficier de cette pension, et non plus uniquement en cas de décès des deux parents.

Des impacts concrets pour des milliers de familles

Les effets de ces réformes seront immédiats et durables. Dès 2026, plus de 39 000 retraités bénéficieront du relèvement de la pension minimum, un chiffre qui atteindra plus de 112 000 d'ici 2050. Les mesures sur les pensions proportionnelles et les pensions d'orphelins viendront également soulager des milliers de familles ivoiriennes à revenus modestes.

Un modèle de gouvernance sociale exemplaire

Ces réformes traduisent l'ambition de de transformation sociale et de progrès portée le Ministre Me Adama Kamara. Elles témoignent également des efforts constants de la Cnps, sous la supervision du Meps, pour bâtir un système de retraite plus juste et plus solidaire.

La Cnps, acteur clé de la protection sociale en Côte d'Ivoire, assurera la mise en oeuvre technique et opérationnelle de ces nouvelles dispositions dès leur entrée en vigueur, avec un accompagnement renforcé des assurés et retraités.

Un pas de plus vers une protection sociale moderne et durable

Ce bouquet de réformes vient s'ajouter aux revalorisations biennales des pensions déjà menées par la Cnps, confirmant la dynamique continue d'amélioration du bien-être des populations.

Avec ces nouvelles mesures effectives dès la fin octobre 2025, le Gouvernement ivoirien réaffirme sa détermination à faire de la protection sociale un levier majeur de justice sociale, de dignité et de prospérité partagée.