Cote d'Ivoire: Employabilité des jeunes - La délégation de l'UE au pays lance la campagne 'Jeunesse en action avec l'Europe'

L'Union européenne lance la campagne "Jeunesse en action avec l'Europe" pour renforcer l'employabilité des jeunes.

Inspirer, informer et engager la jeunesse ivoirienne autour des opportunités de formation et d'emploi. Tel est l'objectif de la campagne "Jeunesse en action avec l'Europe" officiellement lancée le 8 octobre 2025, à Latrille Events Abidjan. L'événement phare de cette campagne, intitulé « Ton avenir pro, parlons-en ! », a réuni de nombreux jeunes, entrepreneurs et partenaires européens dans une ambiance dynamique et porteuse d'espoir.

Dans son mot d'ouverture, Irchad Razaaly, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a souligné l'importance de cette initiative : « L'Union européenne veut offrir aux jeunes Ivoiriens des opportunités concrètes de formation, d'emploi et d'entrepreneuriat. Ce sont eux qui façonneront le développement de leur pays ». Il a rappelé que cette campagne s'inscrit dans la stratégie Global Gateway, un partenariat ambitieux qui soutient des projets structurants dans les domaines du numérique, de l'énergie et de la formation professionnelle.

Le panel interactif a rassemblé des personnalités influentes du monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat : Méliane Kuny, fondatrice de Women for Tech in Africa ; Philippe Metch, fondateur de Femms Chocolats ; Leila Richard, experte en recrutement et fondatrice de Grey Search Africa ; Habib Bamba, directeur de la transformation digitale et des médias à Orange Côte d'Ivoire.

Chacun a partagé son expérience personnelle et professionnelle, livrant des messages inspirants aux jeunes présents : croire en leurs rêves, saisir les opportunités et s'engager pleinement dans la construction de leur avenir. Des bénéficiaires de programmes financés par l'Union européenne -- tels que Forprode, Profere II et DigiGreen & Agri -- ont également pris la parole pour raconter comment ces projets ont transformé leur vie.

« Avant, je n'avais aucune perspective. Grâce à la formation soutenue par l'Ue, j'ai aujourd'hui un emploi stable et je peux aider ma famille », témoigne une jeune participante, émue. Ces histoires incarnent la vision de l'Union européenne : faire de la jeunesse un moteur de croissance, d'innovation et de solidarité.

La campagne "Jeunesse en action avec l'Europe" met aussi en avant des dispositifs majeurs tels que Erasmus+ et les programmes de mobilité entrepreneuriale, offrant aux jeunes Ivoiriens l'opportunité de se former, d'innover et de s'ouvrir au monde. Inscrite dans un partenariat de longue date entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, cette initiative illustre une fois de plus l'engagement de l'Europe à bâtir, aux côtés de la jeunesse, un avenir prospère, inclusif et durable.

« L'avenir de la Côte d'Ivoire s'écrit avec sa jeunesse. Et l'Europe est fière d'en être un partenaire », a conclu l'ambassadeur Razaaly sous les applaudissements des jeunes.