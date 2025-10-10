Cote d'Ivoire: Marcory - Un état civil annexe pour soulager le quotidien des populations

Anoumabo accueille une antenne de l'état civil pour plus de proximité.

Rendre l'administration plus accessible et alléger les démarches des citoyens, telle est l'ambition qui anime le député maire de Marcory, Raoul Aby. Ce jeudi 9 octobre 2025, une étape importante a été franchie avec l'inauguration officielle d'un état civil annexe au sein du centre culturel d'Anoumabo.

Dans une atmosphère conviviale, marquée par la présence de nombreux habitants et élus locaux, le député-maire Raoul Aby a rappelé le sens de cette initiative : « Les deux quartiers les plus populaires de Marcory sont Anoumabo, avec 68 000 habitants, et Aliodan, avec 69 000 habitants. Il était donc nécessaire que la mairie se rapproche de ces populations pour mieux répondre à leurs besoins quotidiens ».

Grâce à cette nouvelle antenne, les habitants n'auront plus à parcourir de longues distances pour établir leurs documents administratifs.

En cinq minutes seulement, ils pourront désormais obtenir leurs actes d'état civil, sur place, dans leur quartier. Un conseiller municipal y sera affecté en permanence afin de garantir un service rapide, efficace et de qualité. Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne des engagements de campagne du maire, déterminé à bâtir une administration de proximité, humaine et réactive.

Pour les habitants, cette inauguration est bien plus qu'un acte administratif : c'est un geste de considération, un pont entre la mairie et les citoyens, une preuve tangible que le développement local commence par l'écoute et la présence sur le terrain.

« C'est un vrai soulagement pour nous. Nous n'aurons plus à nous déplacer loin pour des papiers officiels », confie une habitante d'Anoumabo, le sourire aux lèvres. Avec cette antenne de l'état civil, Marcory fait un pas décisif vers une gouvernance plus proche des réalités quotidiennes de sa population.