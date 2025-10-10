Cote d'Ivoire: Adzopé - L'Epp Bécoukuifin reçoit les clés de sa nouvelle cantine scolaire

La cour de l'École primaire publique (Epp) de Bécoukuifin, dans la commune d'Adzopé, a accueilli, le jeudi 9 octobre, la cérémonie officielle de remise des clés de la nouvelle cantine scolaire, en présence de nombreuses autorités administratives, éducatives et municipales.

Cette infrastructure est un don de l'Amicale des épouses de présidents d'institution et de ministres (Adem), conduite par Mme Ahoussou Kouadio Patricia, présidente de l'Amicale.

En plus du bâtiment flambant neuf, l'Adem a offert un important lot de vivres et d'équipements comprenant 24 bancs, 12 tables, des bassines, des foyers, un congélateur, des cuillères, des assiettes, des carafes, des écumoires, des marmites et des gobelets, pour une valeur totale estimée à 8 300 000 Fcfa.

Présente à cette cérémonie, Mme Florence Achi, maire de la commune d'Adzopé et membre active de l'Adem, a salué l'engagement de ses « soeurs » et remercié l'Amicale pour ce bel élan de solidarité et de générosité.

L'événement s'est déroulé dans une atmosphère de joie et de reconnaissance, ponctuée par les remerciements des élèves et des enseignants, qui ont exprimé leur gratitude à Mme le maire et à l'Adem pour leur contribution significative au bien-être des enfants.