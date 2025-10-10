Cote d'Ivoire: Adzopé - L'Epp Bécoukuifin reçoit les clés de sa nouvelle cantine scolaire

10 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

La cour de l'École primaire publique (Epp) de Bécoukuifin, dans la commune d'Adzopé, a accueilli, le jeudi 9 octobre, la cérémonie officielle de remise des clés de la nouvelle cantine scolaire, en présence de nombreuses autorités administratives, éducatives et municipales.

Cette infrastructure est un don de l'Amicale des épouses de présidents d'institution et de ministres (Adem), conduite par Mme Ahoussou Kouadio Patricia, présidente de l'Amicale.

En plus du bâtiment flambant neuf, l'Adem a offert un important lot de vivres et d'équipements comprenant 24 bancs, 12 tables, des bassines, des foyers, un congélateur, des cuillères, des assiettes, des carafes, des écumoires, des marmites et des gobelets, pour une valeur totale estimée à 8 300 000 Fcfa.

Présente à cette cérémonie, Mme Florence Achi, maire de la commune d'Adzopé et membre active de l'Adem, a salué l'engagement de ses « soeurs » et remercié l'Amicale pour ce bel élan de solidarité et de générosité.

L'événement s'est déroulé dans une atmosphère de joie et de reconnaissance, ponctuée par les remerciements des élèves et des enseignants, qui ont exprimé leur gratitude à Mme le maire et à l'Adem pour leur contribution significative au bien-être des enfants.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.