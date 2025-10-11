Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 octobre 2025

revue de presse

Journée internationale de la fille - Un appel à accélérer les progrès

Ce 11 octobre 2025, le monde célèbre la Journée internationale de la fille. A cet effet, ONU Femmes met en lumière les avancées mais aussi les défis persistants pour les droits des filles dans le monde. Trente ans après la Déclaration de Beijing, l’organisation rappelle que l’investissement dans les filles est à la fois un impératif moral et une stratégie essentielle pour le développement durable.

Des progrès notables ont été réalisés notamment la maternité chez les adolescentes qui a presque diminué de moitié, le mariage des enfants est en recul, et de nombreux pays ont renforcé l'accès à l’éducation et à la santé tout en luttant contre la discrimination et les violences. Ces résultats, selon ONU Femmes, montrent l’impact concret des engagements politiques et communautaires. (Source allAfrica)

Le COMESA lance un système de paiements numériques

Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) a lancé un système de paiements numériques visant à réduire les coûts de transaction en permettant aux entreprises de conclure des affaires dans leurs monnaies locales, a-t-il annoncé jeudi.

Le COMESA, qui compte 21 États membres, dont l’Égypte, le Kenya et l’Éthiopie, rejoint ainsi les efforts du continent africain pour promouvoir les systèmes de paiements en monnaies locales afin de réduire les coûts commerciaux en éliminant la nécessité de convertir les devises locales en monnaies fortes – principalement le dollar américain – pour les paiements transfrontaliers.

La nouvelle plateforme, appelée Digital Retail Payments Platform, débute par des essais entre le Malawi et la Zambie, a précisé le COMESA dans un communiqué. Elle est déployée en partenariat avec deux prestataires de services financiers numériques et un fournisseur de services de change, dont les noms n’ont pas été révélés. (Source Africanews)

Côte d’Ivoire : 13 membres du principal parti d’opposition arrêtés pour « complot contre l’État »

La scène politique ivoirienne s’embrase de nouveau. Treize militants du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), formation dirigée par Tidjane Thiam, ont été arrêtés puis inculpés pour « complot contre l’autorité de l’État » et « troubles à l’ordre public ».

L’annonce a été faite par leur avocat, Me Sosthène Touré, qui dénonce des poursuites politiquement motivées dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions préélectorales. (Source Afrik.com)

Sénégal: Aliou Sall, frère de l’ex-président, en garde à vue pour soupçons de blanchiment de capitaux

Au Sénégal, nouvelle interpellation dans l’entourage de l’ancien président Macky Sall (2012-2024) : Aliou Sall, le frère de l’ancien chef d’État, et son épouse, ont été placés en garde à vue le jeudi 9 octobre au soir dans le cadre d’une instruction ouverte par le pool judiciaire et financier sur de possibles faits de blanchiment de capitaux.

C’est suite à un rapport de l’agence anti-corruption, la Centif, que le parquet financier du Sénégal a décidé d’ouvrir une enquête judiciaire. Les interrogations portent sur des entrées d’argent jugées suspectes par la Centif et qui pourraient relever du délit de blanchiment de capitaux dans le cadre d’opérations foncières. (Source RFI)

Tunisie : Une plateforme arabo-turque pour booster l’innovation

La Tunisie abrite les 10 et 11 octobre le cinquième Congrès des présidents d’universités arabes et turques, organisé à l’initiative de l’Union des universités arabes et l’Union des universités euro-asiatiques.

Plus de 160 responsables académiques et experts venus de différents pays arabes et de Turquie participent à cet évènement.

Le Congrès vise à renforcer la coopération en matière de recherche et d’enseignement, à soutenir l’innovation et les technologies numériques, ainsi qu’à favoriser l’échange d’expériences scientifiques entre les universités participantes, dans le but de développer l’enseignement supérieur et la recherche scientifique dans le monde arabe. (Source Apanews)

Centrafrique – Présidentielle 2025 : Deux anciens ministres en lice

Le président sortant Faustin-Archange Touadéra a ouvert le bal en déposant officiellement sa candidature le 2 octobre 2025, devenant ainsi le premier prétendant enregistré pour la présidentielle du 28 décembre.

Depuis, la scène politique centrafricaine s’anime avec l’entrée en lice d’autres figures majeures, à l’instar d’Henri-Marie Dondra et d’Anicet-Georges Dologuélé, tous deux anciens Premiers ministres aux parcours technocratiques affirmés.Henri-Marie Dondra, ex-ministre des Finances, axe sa campagne sur la stabilité économique et la continuité institutionnelle.

Sa candidature, enregistrée auprès de l’Autorité nationale des élections, reflète une volonté de gouverner avec rigueur et pragmatisme. (Source Africa 24)

Le Togo lance le sprint final sur le marché UMOA

Selon le journal Togo Matin paru vendredi, le pays compte mobiliser 100 milliards de Fcfa d’ici décembre 2025 sur le marché financier régional de l’UMOA.

Ces opérations, pilotées par le Trésor public visent à boucler les besoins de financement inscrits au budget de l’exercice en cours.

Elles sont menées dans le cadre habituel de la gestion active de la dette publique, à travers des émissions d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) et de Bons Assimilables du Trésor (BAT). (Source Togonews)

Madagascar : L’ONU demande aux autorités de « cesser le recours à une force inutile »

Le haut-commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a appelé ce 10 octobre les autorités malgaches à « cesser le recours à une force inutile » au lendemain des manifestations à Antananarivo ayant fait de nombreux blessés parmi les contestataires.

Des milliers de manifestants se sont encore rassemblés le 9 octobre dans la capitale malgache, à l’appel du collectif instigateur il y a deux semaines d’un mouvement de protestation contre les coupures d’eau et d’électricité qui a mué en une contestation du pouvoir, incarné par le président, Andry Rajoelina, 51 ans. (Source Jeune Afrique)

CEMAC : Le Collège de surveillance multilatérale table sur une croissance à 3,4% en 2026

Du 07 au 08 octobre 2025 s’est tenu à Malabo la 42ème Session ordinaire du Collège de Surveillance Multilatérale de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) sous la présidence de Baltasar Engonga Edjo’o, Président de la Commission de la CEMAC, et en présence de Nicolas Beyeme Nguema, Commissaire de la CEMAC en charge des Politiques Économiques, Monétaires et Financières. Une rencontre qui a permis de faire un tour d’horizon de la situation macroéconomique de la communauté.

Durant cette session, le Collège a porté son attention sur les grandes orientations de politiques économiques pour 2026 ainsi que sur l’état de mise en œuvre des programmes triennaux de convergence. Les perspectives macroéconomiques de la CEMAC pour 2025 et 2026 s’annoncent globalement favorables. Selon le communiqué final de cette rencontre, l’activité économique dans la région devrait se stabiliser avec une croissance prévue à 2,7% en 2025, suivie d’un renforcement à 3,4% en 2026. (Source GabonMediaTime)

Mondial 2026 (Q) : Le Sénégal écrase le Soudan du Sud, la RDC toujours en embuscade

Le scénario haletant du Groupe B des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 zone Afrique a connu son apogée lors de la 9ème journée. Le Sénégal et la République Démocratique du Congo ont tous deux assuré des victoires capitales, maintenant le suspense avant la dernière journée le 14 octobre.

En déplacement à Juba pour y affronter le Soudan du Sud, l'équipe de Pape Thiaw n'a pas fait dans la demi-mesure. Malgré quelques situations mal négociées face à un adversaire qui n'a pas tenu la comparaison, les Sénégalais se sont imposés sur un score fleuve de 5-0, consolidant ainsi leur statut de leader de la poule.

Un succès bien senti car dans le même temps, la RDC a prouvé sa détermination à ne pas laisser le Sénégal s'échapper. En terre togolaise, les Léopards de Sébastien Desabre ont réalisé un match maîtrisé. Ils l'ont emporté sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un nouveau but précoce Cédric Bakambu (7ème). (Source Sport News Africa)



