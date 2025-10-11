Tunisie: Le ST caracole toujours - L'inatendu leader

Avec ses résultats flatteurs, son budget serré, son stade imprenable et les départs de Laifi, Ouattara, Mugisha et Khalil Ayari, le Stade Tunisien est l'inattendu leader de la Ligue 1 depuis quelque temps, mais pas seulement.

A la surprise générale pour certains, le Stade est en tête de la Ligue 1 et semble se complaire dans cette position de trouble-fête qui bouleverse les codes en alliant résultats et manière malgré une voilure réduite l'été dernier. Franchement, quasiment personne n'attendait le Stade à ce niveau-là, car les puristes sont peu enclins à miser sur un outsider ambitieux, tel que le Stade et l'ES Zarzis de début de parcours.

Maintenant, l'équipe à battre après 9 journées écoulées doit s'inscrire dans la durée pour convaincre davantage et surtout ne pas se rappeler au souvenir de la saison passée avec un Stade, auteur d'un début canon avant de s'essouffler et quelque peu rentrer dans le rang, même si l'équipe a fini par accrocher un strapontin africain.

Installé sur le trône de la Ligue 1, le Stade a donc de quoi bomber le torse, surtout qu'il reste invincible jusque-là avec l'USM. Un club qui crée la sensation en L1, cela fait longtemps que l'on attendait ça avec cette équipe-frisson qui monte en gamme et surtout en régime, comme en atteste récemment son match référence face à l'ESZ au Bardo.

Allant offensif et rôles intuitifs

Une forteresse pour l'instant quasi-imprenable. Des statistiques qui illustrent parfaitement bien cette domination stadiste du dernier mini-cycle du championnat. La formation stadiste tourne à plein régime, et ce, malgré un effectif très resserré. Autre particularité, la rotation établie par Chokri Khatoui fonctionne et porte même ses fruits, indépendamment du fait qu'aussi ce turn-over permettrait aussi au staff de faire souffler certains organismes au gré des journées de L1, sans oublier la coupe de la CAF.

En clair, quand on sait que récemment, Khatoui s'est passé des services de Sghaïer, Khemissi, Touré et Smaali pour différentes raisons, l'on peut affirmer que cette équipe sait se réinventer au fil des journées. Globalement, après 9 journées de L1, le ST semble avoir surpris ses adversaires par son allant offensif et son agressivité, sans oublier les rôles intuitifs de certains joueurs, tels que l'ailier droit Youssef Saâfi, l'axial Marouane Sahraoui, le latéral Aziz Saïhi, le piston Wael Ouerghemmi, et les buteurs Amanallah Haboubi et Amadou Ndiaye.

A posteriori donc, l'on peut dire que l'excellent départ des Bardolais est tout sauf illogique. Les adversaires du ST sont avertis, le Stadistes ne plaisantent plus.