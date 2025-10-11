Tunisie: KleeXperience - Lumière et émotion au coeur de la Médina

Un voyage sensoriel sur les traces de Paul Klee à Tunis

Le centre culturel Slimania, niché au coeur de la médina de Tunis, accueillera du 11 au 15 octobre 2025 un événement inédit intitulé «KleeXperience : lumière et émotion au coeur de la Médina ». Signée par le duo d'artistes allemands, Juliana et Andrey Vrady, cette série de manifestations propose une relecture poétique et technologique du célèbre voyage de Paul Klee en Tunisie - une immersion où la lumière, la musique et l'intelligence artificielle dialoguent avec l'esprit du peintre.

Quand Paul Klee rencontra Tunis

Le projet s'inscrit dans la continuité d'un moment fondateur de l'histoire de l'art moderne : le séjour tunisien de Paul Klee en 1914. Ce voyage, effectué avec August Macke et Louis Moilliet, fut pour le peintre suisse-allemand une véritable révélation esthétique. Face à la lumière éclatante de Tunis et aux géométries silencieuses des médinas, Klee écrit : «La couleur et moi ne faisons plus qu'un. Je suis peintre».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est cette fusion entre émotion, lumière et perception que Klee Xperience ravive aujourd'hui, au même coeur de la vieille ville qui inspira l'artiste.

Et demain samedi 11 octobre à 20h00, le public est invité à une soirée inaugurale exceptionnelle dans la cour du Centre culturel Slimania. Un mapping lumineux immersif, inspiré des formes et couleurs de Klee, transformera l'architecture du lieu en une toile vivante. Les jeux de lumière et les formes poétiques dialogueront avec les sonorités du musicien tunisien Dawan (Hamza Nasraoui), pour une performance sensorielle où l'art pictural, la musique et la technologie se répondent.

Cette ouverture marque le début d'un voyage émotionnel et collectif, fidèle à l'esprit d'un Klee fasciné par les harmonies colorées de la Méditerranée.

Une installation lumineuse participative

Du 12 au 15 octobre, de 14h00 à 20h00, Juliana et Andrey Vrady proposeront une installation lumineuse interactive où le visiteur devient acteur de l'oeuvre. En contemplant les réinterprétations numériques des tableaux de Klee, les émotions des participants sont captées en temps réel grâce à des dispositifs d'intelligence artificielle. Chaque émotion est traduite en couleur, suivant un code chromatique conçu pour exprimer la richesse des ressentis humains.

Ces "couleurs émotionnelles" se fondent ensuite dans une fresque lumineuse collective, en constante transformation-- une oeuvre mouvante qui unit l'humain, la machine et l'héritage de Klee dans un même souffle.

Masterclass : émotions et intelligence artificielle

Le mardi 14 octobre, de 10h30 à 12h30, le duo Vrady animera une masterclass intitulée «Empathy Session: Human / A.I.- How do You Feel». Cette session explorera les frontières entre émotions humaines et perceptions artificielles, questionnant la possibilité d'une empathie technologique.

Grâce à la reconnaissance faciale et à l'IA, les états émotionnels des participants seront traduits en compositions visuelles dynamiques et colorées. L'expérience se veut à la fois introspective et collective : comment nos émotions peuvent-elles devenir matière à création, et que révèle le regard d'une machine sur notre humanité ?

Cette masterclass est ouverte à 30 participants, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Des artistes à la croisée de l'art et de la technologie

Basés à Leipzig, Juliana et Andrey Vrady développent depuis plusieurs années un travail novateur à l'intersection de l'art numérique, de la psychologie et de la lumière. Leurs installations interactives, souvent fondées sur la captation d'émotions, cherchent à recréer un lien sensible entre l'humain et l'espace technologique.

À leurs côtés, le producteur Dawan, originaire du nord de la Tunisie, apporte une dimension sonore singulière, mêlant future garage, néo-jazz, hip-hop et house. Son parcours, entre musique électronique et installations sonores, trouve ici une résonance naturelle avec la recherche lumineuse des Vrady.

Organisé par le Goethe-Institut de Tunis, en partenariat avec Mushmoom, le Centre culturel Slimania et le Zentrum Paul Klee de Berne, KleeXperience s'inscrit dans une démarche de dialogue interculturel entre la Tunisie et l'Allemagne.

Le choix de la médina n'est pas anodin : il renvoie à ce lieu-source où Klee, il y a plus d'un siècle, découvrit la magie de la lumière et la force de l'abstraction.

Aujourd'hui, les technologies immersives deviennent à leur tour un moyen de rendre hommage à cette révélation -- de traduire à nouveau, par la lumière et le son, la puissance émotionnelle de l'instant tunisien de Paul Klee.