Tunisie: Médenine - Examen médical pour les futurs pèlerins

10 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Dhaou Maatoug

Les préparatifs pour le pèlerinage de l'année 2026 ont déjà débuté dans le gouvernorat de Médenine. En effet, le nombre total de ceux qui se sont présentés dans l'espoir d'accomplir le hajj dépasse les 15 000 parmi lesquels 777 candidats seulement ont été choisis. Ces derniers vont subir à leur tour un examen médical au centre de santé de base de Médenine. Puis la liste finale des futurs pèlerins sera établie.

Le calendrier des examens médicaux a été arrêté avec la collaboration du directeur régional de la santé de Médenine et se présente comme suit :

Médenine-Sud : le 8 et le 10 octobre.

Médenine-Nord : le 9 et le 13 octobre.

Pour le reste des candidats, le directeur régional des affaires religieuses a annoncé :

Béni Khédache et Sidi Makhlouf : le 14 octobre.

Ben Guerdane : les 23 , 24 et 27 octobre.

Zarzis : les 28 et 29 octobre.

Djerba Midoun : les 16 et 17 octobre.

Houmt-Souk : les 20 et 21 octobre.

Djerba Ajim : 21 et 22 octobre.

