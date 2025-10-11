Tunisie: Bouderbala reçoit les conseillers praticiens et agents d'encadrement exclus du concours 2021

Le président de l'assemblée des représentants du peuple (ARP) Brahim Bouderbala a reçu vendredi au Palais du Bardo, les représentants des conseillers praticiens en éducation et les agents d'encadrement non contractuels qui ont fait opposition aux résultats du concours de recrutement au sein du ministère de l'éducation pour l'année 2021, selon le communiqué de l'ARP.

Après avoir remis leurs dossiers au président du parlement, les conseillers praticiens et agents d'encadrement ont déclaré avoir « été victimes d'une injustice » et » n'avoir pas été traités de manière équitable » selon leurs propos, évoquant « des abus et des irrégularités dans ce concours ».

Ils ont déploré leurs exclusion des recrutements conformément aux dispositions du décret numéro 403 de l'année 2025 en date du 1er septembre 2025 portant intégration des agents chargés d'encadrer et d'accompagner les élèves dans les écoles et les lycées publics.

Les représentants des conseillers praticiens et des agents d'encadrement ont appelé le président de l'ARP à intervenir auprès de la présidence du gouvernement et du ministère de l'éducation pour trouver une solution à leurs dossiers.

Bouderbala a souligné la disposition de la fonction législative à assumer pleinement son rôle dans le cadre de ses prérogatives fixées par la constitution et à contribuer à la réforme du secteur éducatif avec toutes ses composantes, y compris l'encadrement des élèves et leur accompagnement en milieu scolaire.