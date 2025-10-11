Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, Mohamed Ali Nafti s'est entretenu avec des membres de la communauté tunisienne résidant au Kenya, en marge de sa participation à la clôture des travaux de la 20ème Réunion des Ministres des Affaires Etrangères du COMESA et du 24ème Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement du COMESA tenus à Nairobi, les 8 et 9 octobre 2025.

À cette occasion, il a exprimé sa fierté de rencontrer les membres de la communauté tunisienne qui occupent des postes importants dans ce pays, que ce soit au sein d'Organisations Internationales, de grandes entreprises, ou encore dans d'autres domaines tels que la santé et le journalisme.

Le ministre a souligné, dans ce contexte, le rôle important de la communauté dans le renforcement des relations Tuniso-Kényanes, à travers la promotion de la Tunisie, le soutien aux exportations tunisiennes, ainsi que l'exploration d'opportunités de partenariat et d'investissement, selon un communiqué publié vendredi par le ministère des Affaires étrangères.

Il a précisé que sa participation au Sommet du COMESA et sa rencontre avec le Premier ministre, ministre des Affaires Etrangères et des Kényans de l'étranger, Musalia Mudavadi, ont permis d'examiner les importantes opportunités de développement des relations économiques avec les pays membres de ce regroupement, notamment le Kenya, avec lequel la coopération connaît une croissance continue. Cela confère, a-t-il ajouté, une grande importance au rôle de la communauté tunisienne dans le soutien de cette dynamique.

Le ministre a également affirmé que les services de la Mission diplomatique restent continuellement ouverts aux membres de la communauté tunisienne afin de leur fournir les services consulaires, l'assistance et l'accompagnement nécessaires, soulignant la volonté constante d'améliorer davantage ces services et de défendre leurs intérêts.