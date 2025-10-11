À l'approche des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, prévues du 13 au 18 octobre à Washington, Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, dresse un constat nuancé de la conjoncture mondiale. Si l'économie a su résister à une succession de chocs majeurs, la croissance demeure fragile et les incertitudes s'installent durablement. Appelant à « maintenir le commerce comme moteur de croissance ».

La responsable s'est exprimée à l'occasion d'une conférence qu'elle a donnée au «Milken Institute Center», un centre de réflexion économique à Washington, D.C, en prélude des assemblées annuelles du FMI qui auront lieu la semaine prochaine dans la capitale américaine.

Encore une croissance au ralenti

Pour Kristalina Georgieva, «le monde a jusqu'à présent évité de sombrer dans une guerre commerciale à coups de représailles. Mais l'ouverture a, néanmoins, été fortement affectée». Les perspectives de croissance de l'économie mondiale ont été, ainsi, revues à la baisse : 3 % à moyen terme, contre 3,7 % avant la pandémie.

« Nous prévoyons un léger ralentissement de la croissance mondiale cette année et l'année prochaine », a déclaré Georgieva, notant que « l'économie mondiale a globalement résisté aux fortes tensions provoquées par de multiples chocs ».

Dans son analyse des réactions des économies face aux chocs globaux, la directrice générale du FMI a affirmé que « dans de nombreuses régions du monde, des efforts soutenus ont permis d'instaurer une politique monétaire plus crédible, d'approfondir les marchés obligataires en monnaie locale, de nouvelles règles budgétaires et, pendant la pandémie, d'adopter des mesures budgétaires rapides, décisives et coordonnées à l'échelle mondiale pour limiter les conséquences immédiates et les séquelles durables ».

« Ces économies affichent désormais de meilleures performances face aux chocs qu'avant la crise financière mondiale », s'est-elle félicitée. Toutefois, elle a appelé à la vigilance et à ne pas pousser rapidement « un soupir de soulagement ».

L'incertitude est la nouvelle norme et elle est là pour durer

« Accrochez-vous : l'incertitude est la nouvelle norme et elle est là pour durer », a-t-elle prévenu, évoquant « un contexte de profondes transformations : géopolitique, technologique, démographique, avec une croissance démographique rapide à certains endroits et une diminution à d'autres, et les dommages croissants que nous infligeons à notre planète ».

« Il en résulte une incertitude exceptionnellement élevée : à l'échelle mondiale, elle a grimpé en flèche et continue de grimper ». Cette incertitude doit être affrontée de façon collective et non pas individuelle, recommande la cheffe du FMI. Elle a souligné, en revanche, l'importance de maintenir l'ordre économique et financier dans chaque pays. « Aujourd'hui, j'appelle, donc, nos pays membres à saisir l'occasion de faire le ménage dans les réglementations pour donner libre cours à l'esprit d'entreprise, soutenu par des institutions et une gestion des affaires publiques fortes.

Ce n'est pas le moment de se tirer une balle dans le pied, c'est le moment de mettre de l'ordre chez soi ». « Si nous unissons nos forces dans ce monde complexe et incertain, nous pourrons mettre en oeuvre de bonnes politiques qui soutiennent le libre marché grâce à des réglementations intelligentes, des institutions solides, des données fiables et des filets de sécurité solides des politiques capables de renforcer la résilience et d'accélérer la croissance », a poursuivi Kristalina Georgieva, insistant sur l'importance de « maximiser les opportunités économiques pour tous ».

« Un rêve que vous rêvez seul n'est qu'un rêve. Un rêve que vous rêvez ensemble est réalité », a-t-elle conclu reprenant un slogan inscrit dans la salle de conférences du Milken Center, où elle a prononcé son propos.

Les assemblées annuelles 2025 du FMI et de la Banque mondiale se tiendront du 13 au 18 octobre courant sur le thème : « Des possibilités en période de changement ».