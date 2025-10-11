Tunisie: Tozeur - Restauration du décor du film Star Wars à ONG Jmel

Les travaux de restauration du célèbre décor du film Star Wars ont repris sur le site emblématique d'Ong Jmel, dans la délégation de Nefta, relevant du gouvernorat de Tozeur. Le chantier, financé conjointement par le ministère du Tourisme et le conseil régional, a déjà atteint 10 % d'avancement, selon les autorités locales.

Le projet vise à réhabiliter le décor original du film, construit dans les années 1970 pour représenter la planète fictive Tatooine. Les interventions portent sur la remise en état des structures avec les matériaux d'origine, la réparation et la peinture des portes et fenêtres, ainsi que la clôture du site afin de mieux le protéger contre les dégradations.

Le budget total consacré à cette opération s'élève à 132 000 dinars, dont 112 000 dinars pris en charge par le ministère du Tourisme et 20 000 dinars par le conseil régional.

Le gouverneur de Tozeur, Shaheen Zaribi, s'est récemment rendu sur place pour constater l'avancement des travaux. Il a appelé les équipes à accélérer le rythme du chantier et à trouver des solutions durables pour la valorisation du site, notamment à travers une meilleure maintenance, propreté et offre de services aux visiteurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la page officielle du gouvernorat de Tozeur, les autorités locales considèrent ce projet comme un levier touristique majeur pour la région du sud-ouest tunisien, où le tourisme saharien constitue une ressource essentielle.

"Ong Jmel n'est pas seulement un décor de cinéma, c'est un symbole de notre patrimoine touristique et cinématographique", a déclaré un responsable local. "Sa restauration permettra de renforcer la notoriété internationale de Tozeur et de relancer l'intérêt pour le tourisme désertique."

Un décor culte du cinéma mondial

Le site d'Ong Jmel, situé à une quinzaine de kilomètres de Nefta, est mondialement connu pour avoir accueilli plusieurs scènes cultes de la saga Star Wars. Ce décor, érigé au coeur du désert tunisien, attire chaque année des milliers de touristes, cinéphiles et fans du film venus du monde entier pour visiter les lieux mythiques de la planète Tatooine.

Outre son intérêt cinématographique, le site est devenu un espace d'activités culturelles, sportives et touristiques. Plusieurs manifestations s'y déroulent régulièrement, contribuant à la dynamisation économique et culturelle de la région.

Les autorités tunisiennes misent sur cette restauration pour inscrire Ong Jmel dans une stratégie de développement touristique durable, intégrant la préservation du patrimoine, la promotion internationale et la diversification des circuits sahariens.

L'objectif à moyen terme est de faire d'Ong Jmel un pôle touristique intégré, combinant cinéma, culture et aventure désertique, tout en garantissant la préservation du site contre l'érosion et les dégradations naturelles.