L'Institut arabe des chefs d'entreprises (IACE) a annoncé que la 39e édition des Journées de l'entreprise se tiendra du 11 au 13 décembre 2025 à Sousse, sous le thème : "L'entreprise et le nouveau modèle économique".

Ce rendez-vous économique majeur réunira, comme chaque année, de nombreux chefs d'entreprises, économistes, hommes d'affaires, universitaires et experts, ainsi que des membres du gouvernement, attendus à l'instar des éditions précédentes.

Véritable plateforme de réflexion et de dialogue, les Journées de l'entreprise constituent un événement annuel de référence pour le monde économique tunisien. Elles offrent l'occasion d'analyser les enjeux économiques, sociaux et géopolitiques qui traversent la Tunisie et son environnement régional et international, et de formuler des recommandations pour orienter les politiques publiques et les stratégies d'entreprise.

Pour cette 39e édition, les débats devraient porter sur plusieurs thématiques émergentes en lien avec le thème central, notamment l'intelligence artificielle, la numérisation, la durabilité, le changement climatique, la mondialisation, ainsi que les défis économiques liés aux crises et aux conflits mondiaux.