Tunisie: Restauration en cours du Jardin japonais, symbole de l'amitié tuniso-nippone

Les travaux d'aménagement du Jardin japonais de Montplaisir, situé à Tunis, ont repris à un rythme soutenu, a annoncé l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) dans un communiqué publié vendredi 10 octobre 2025. Ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération tuniso-japonais, à l'approche du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, prévu pour 2026.

La représentante résidente de la JICA en Tunisie, Mayumi Miyata, s'est rendue sur le site jeudi, où elle a rencontré le volontaire japonais Koji Bebo. Ce dernier lui a présenté un exposé sur l'état d'avancement des travaux, réalisés en collaboration avec la municipalité de la ville de Tunis.

Un entretien conjoint s'est également tenu sur place, réunissant Miyata, Bebo et des membres de l'Association d'amitié tuniso-japonaise, afin de coordonner les efforts visant à valoriser davantage cet espace emblématique de la capitale.

Inauguré en 2006, le jardin japonais de Montplaisir s'étend sur environ 6 000 m² et abrite des plantes, des fleurs et des espaces verts inspirés du paysage nippon. Il a fait l'objet d'une rénovation en 2022, à l'occasion de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 8, accueillie par la Tunisie.

La JICA souligne que la restauration du site vise à préserver son authenticité architecturale et paysagère, fidèle au style japonais traditionnel, avec ses bassins d'eau, ponts en bois et lanternes en pierre, entourés de fleurs de cerisier et de lotus. L'objectif est d'en faire un espace de détente, de dialogue culturel et de découverte entre les deux peuples.

L'année 2025 marque par ailleurs le cinquantenaire de la coopération entre la Tunisie et la JICA, une relation fondée sur des projets conjoints dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et du développement durable.