Afrique: L'ambassadeur de l'Irak au Maroc exprime l'estime de son pays pour le rôle pionnier de SM le Roi dans le soutien à la cause palestinienne

10 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

L'ambassadeur de la République de l'Irak au Royaume du Maroc, Haider Al-Barrak, a fait part, jeudi à Rabat, de l'estime de son pays pour le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, dans le soutien à la cause palestinienne et pour celui de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans la protection de la Ville Sainte et la préservation de son héritage religieux et civilisationnel.

Lors de sa visite au siège de l'Agence, le diplomate irakien a exprimé la fierté de son pays d'être membre du Comité Al-Qods, soulignant que la cause palestinienne se trouve au coeur des préoccupations de l'Irak et que le peuple irakien a consenti de lourds sacrifices en sa faveur, indique un communiqué de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

L'ambassadeur irakien a exprimé le souhait d'apporter tout le soutien possible aux efforts de l'Agence à Al-Qods et en Palestine, ajoute le communiqué.

Pour sa part, le directeur en charge de la gestion de l'Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, a présenté à cette occasion un bilan de l'action de l'Agence, sous la Supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, soulignant la continuité des missions humanitaires de l'Agence malgré des conditions difficiles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Cherkaoui a également rappelé que l'Agence avait récemment annoncé le lancement de sa saison sociale et économique à Al-Qods 2025-2026, et la programmation de nouveaux projets de développement et d'action humanitaire d'une valeur d'environ deux millions de dollars pour le dernier trimestre de l'année en cours.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.