Afrique: Blue Africa Summit - Abdeljalil Lahjomri appelle à donner à l'Atlantique africain un 'avenir durable'

Le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a appelé, jeudi à Tanger, à donner à l'Atlantique africain un "avenir durable".

"Nous sommes à Tanger, ville des vents et des passages, au carrefour des histoires, des mémoires et des horizons pour sceller une ambition collective: donner à l'Atlantique africain un avenir durable", a indiqué M. Lahjomri à l'ouverture de la 3ème édition du Blue Africa Summit.

Ce Pacte pour l'avenir durable de l'Atlantique africain s'inscrit dans un projet de déclaration solennelle qui entend redonner à l'océan sa véritable place, celle d'un bien commun, d'un réservoir de spiritualité, et d'un espace de coopération, a souligné M. Lahjomri, notant que l'idée n'est pas de multiplier les déclarations, mais d'esquisser des pistes concrètes, de rapprocher les expériences et de donner forme à une coopération durable autour de la mer.

Dans ce sens, plusieurs domaines d'action se dessinent, le premier concernant la gouvernance des océans, a-t-il poursuivi, précisant que, dans cet esprit, un Observatoire africain de la gouvernance maritime, adossé à une plateforme numérique ouverte Blue Data Africa, pourrait être envisagé afin de relier ports, universités, institutions et ONG pour partager et croiser les données.

Le responsable a également évoqué le domaine de la pêche durable, "coeur vivant des littoraux africains", soulignant la nécessité de concilier le savoir traditionnel des pêcheurs avec les apports de la recherche scientifique, "dans un esprit d'équilibre entre tradition et innovation".

L'économie bleue offre un troisième terrain d'action, a-t-il en outre relevé, faisant savoir que dans plusieurs pays, de jeunes entreprises testent déjà des solutions inspirantes : drones de surveillance côtière, énergies solaires flottantes, bioplastiques issus des algues et tourisme côtier à faible impact.

Un réseau léger de coopération, un Blue Innovation Hub Africa, pourrait donc permettre à ces initiatives de se relier et de s'enrichir mutuellement, a-t-il expliqué.

En matière scientifique, M. Lahjomri a appelé à la création d'une Haute autorité des mythes et savoirs africains sur l'eau, ainsi qu'à des laboratoires transnationaux ouverts à la jeunesse et délivrant des bourses pour soutenir cette recherche fondamentale et appliquée sur les domaines repérés comme les pins urgents à réconforter ou à valoriser.

Par ailleurs, il a mis en avant la nécessité de lier les énergies marines renouvelables à la préservation de la biodiversité, relevant dans ce sens qu"'un lieu d'expérimentation - un Parc africain des énergies marines et du vivant - pourrait réunir chercheurs, ingénieurs et étudiants autour de projets communs, associant observation, pédagogie et sensibilisation, dans un espace de travail, mais aussi de découverte, où la science et l'émerveillement se répandraient".

"A travers ces propositions, c'est une vision plus large qui se dessine: celle d'un pacte africain de l'océan, mais aussi, plus profondément, d'un pacte de l'eau", a-t-il souligné, rappelant que l'Afrique n'est pas seulement maritime par ses côtes, mais qu'elle l'est aussi par ses fleuves, ses lacs, ses étangs et ses zones humides, qui forment autant d'axes de vie, de commerce et de culture.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement majeur réunit décideurs africains, experts scientifiques et acteurs économiques, en vue de mettre en lumière la vision autour du Pacte pour une Afrique bleue durable, qui place l'océan au coeur de l'avenir africain.

Après deux éditions organisées en 2023 et 2024 à Tanger par l'Académie du Royaume du Maroc et la Saison Bleue, le Blue Africa Summit s'est affirmé comme le grand rendez-vous annuel du continent africain dédié aux différents enjeux maritimes.

Cette 3ème édition, qui se poursuit le 10 octobre à Tanger, lancera les travaux de réflexion et de rédaction du 1er Pacte pour une Afrique bleue durable. Dans ce sens, quatre collèges d'experts, représentants de nombreux pays du Continent, se réuniront à cet effet: "gouvernance et sécurité", "sciences et éducation", "société civile", "économie et finance bleues".

L'ensemble de ces échanges alimenteront les travaux qui se poursuivront jusqu'à la remise du Pacte pour une Afrique bleue durable lors de la 4ème édition du Summit prévu fin 2026.