Les membres du Bureau exécutif de l'Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique (UCESA) ont salué les initiatives majeures menées par le Conseil Économique, Social et Environnemental du Royaume du Maroc (CESE) en faveur d'une participation plus active des citoyens dans la formulation des politiques publiques de développement durable.

Lors de la réunion du Bureau exécutif de l'UCESA, mercredi à Bouznika, les participants ont également félicité le CESE du Maroc, en sa qualité de président en exercice de l'UCESA, pour la qualité remarquable des documents produits et l'intensité des activités menées, soulignant le positionnement et la contribution substantielle de l'UCESA en Afrique et sur la scène internationale sous le leadership de la présidence marocaine, indique un communiqué du CESE.

A cette occasion, les présidents membres du Bureau exécutif ont salué les acquis de l'Union, en particulier l'octroi d'un Accord de siège par les autorités du Royaume du Maroc au profit de l'Union, le référencement de la faîtière auprès du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) en tant qu'observateur permanent ainsi que sa coopération soutenue et fructueuse avec le CES de la République Populaire de Chine sur des sujets d'intérêt commun.

Dans son intervention d'ouverture, le président du CESE et de l'UCESA, Abdelkader Amara, cité par le communiqué, a souligné l'attachement du Royaume du Maroc aux principes d'intégration régionale qui constituent le socle majeur de sa coopération africaine.

M. Amara a également mis l'accent sur l'importance que revêt l'Initiative Afrique Atlantique lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui vise à donner aux pays du Sahel un accès à l'océan Atlantique afin de favoriser leur désenclavement, consolider la paix et la sécurité et promouvoir la prospérité partagée.

Le président du CESE s'est félicité, par là même, de la détermination des CES membres et de la disposition des partenaires à mener des actions efficaces en faveur des besoins réels des populations africaines, notamment en matière de plaidoyer dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle, de la transition énergétique et de l'action climatique.

En s'inscrivant dans cette dynamique, le Bureau exécutif a soutenu activement l'adhésion du Conseil national pour le développement économique et social de la République de Guinée équatoriale (CNDES) qui constituera un atout majeur dans le développement de l'organisation et son rayonnement à l'échelle régionale et continentale, souligne le communiqué.

Cette rencontre statutaire de la faîtière africaine, à laquelle ont pris part les président(e)s des Conseils économiques, sociaux, environnementaux et culturels de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Congo, du Gabon, du Mali et du Maroc ainsi que les représentants des organisations-soeurs (Association internationale des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires "AICESIS" & Union des Conseils économiques et Institutions similaires de la francophonie "UCESIF"), était dédiée à la définition des priorités du plan stratégique de l'UCESA et des actions à mener pour la prochaine décennie.