Maroc: Walid Regragui - Un test qui permet de se poser les bonnes questions et de s'améliorer

Le sélectionneur national, Walid Regragui a affirmé, jeudi à Rabat, que le match amical remporté 1 à 0 contre le Bahreïn, permet de se poser les bonnes questions et de s'améliorer constamment pour progresser.

«Je suis content d'avoir ce genre de match qui nous permet de mettre le doigt sur nos lacunes, sur lesquelles nous devons travailler et améliorer», a souligné Regragui en conférence de presse d'après match.

Selon le coach, «le Bahreïn a présenté une bonne opposition face au Maroc», estimant que «certains joueurs ont pensé que le match allait être facile. C'est le match auquel je m'attendais, difficile et disputé».

«Nous n'avons pas joué avec toute notre force de frappe à cause des joueurs absents pour blessure», a-t-il expliqué, ajoutant que «nous avons un challenge mardi prochain face au Congo, pour battre le record du monde de victoires consécutives».

«Nous avons la chance d'avoir la possibilité de changer la trajectoire du match et sa dynamique, grâce au banc de l'équipe nationale qui peut apporter la différence», s'est-il félicité, notant que lors de ce match «nous avons fait face à un problème de rythme et de projection dans la surface de réparation».

L'entraîneur du Bahreïn, Dragan Talajic a, de son côté, souligné la qualité de l'équipe nationale du Maroc. «Vous avez une bonne équipe qui a de la qualité», a-t-il souligné, ajoutant que «l'équipe nationale du Maroc a été excellente sur le terrain et a créé beaucoup de difficultés».

«Jouer contre le Maroc a été une bonne leçon et une belle opportunité pour les joueurs du Bahreïn pour apprendre, parce qu'ils ont joué contre une équipe qui est une valeur sûre du football mondial», a-t-il affirmé.

Le but de la victoire des Lions de l'Atlas a été inscrit par Jawad El Yamiq au temps additionnel (90+4e).

Pour sa prochaine apparition, l'équipe nationale affrontera son homologue du Congo pour le compte de la dernière journée des éliminatoires africaines du Mondial (groupe E), le 14 octobre au même stade.

La sélection marocaine a assuré sa qualification pour le Mondial-2026 dès la 7ème journée, en battant le Niger par 5 buts à 0, le 5 septembre à Rabat.

Divers

EN A'

La sélection nationale du Maroc A' s'est imposée face à son homologue égyptienne sur le score de 2 buts à 0, en match amical, jeudi au stade El Bachir de Mohammedia.

Le Onze national s'est imposé grâce aux réalisations de Amine Zahzouh (88è) et de Mahmoud Bentaik (90+2e).

Les poulains de Tarik Sektioui disputeront un deuxième match amical face au Koweït, mardi prochain à Dubaï.

Programmées dans le cadre d'un stage de préparation, ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de l'équipe Maroc A' à la prochaine Coupe arabe de la FIFA (Qatar 2025), qui aura lieu du 1er au 18 décembre.

U17

La sélection nationale U17 a fait match nul (0-0) face à son homologue sénégalaise, jeudi au stade Lat Dior de Thiès à 60 km de Dakar, lors d'un match amical, dans le cadre de la préparation pour la Coupe du monde U17 Qatar 2025, prévue du 3 au 27 novembre.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du stage de préparation des Lionceaux de l'Atlas en terre sénégalaise. Une deuxième confrontation amicale entre les deux sélections est prévue dimanche sur le même terrain.

Le sélectionneur national, Nabil Baha, a convoqué pour ce stage 22 joueurs, dont la majorité évolue dans les centres de formation nationaux, selon la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Champions d'Afrique en titre, les Lionceaux de l'Atlas figurent parmi les dix représentants du continent à la Coupe du monde U17. Ils évolueront dans le groupe B, aux côtés du Japon, du Portugal et de la Nouvelle-Calédonie.