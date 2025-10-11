Maroc: Pour la CGEM, l'accord agricole amendé le pays et l'UE consacre le rôle stratégique des provinces du Sud

10 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a salué, jeudi à Dakhla, la signature de l'échange de lettres amendant l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne (UE), soulignant qu'il consacre le rôle stratégique des provinces du Sud en renforçant la coopération économique avec l'UE et en garantissant la poursuite de la dynamique des exportations marocaines vers le continent européen.

A l'occasion du Forum économique Maroc-France à Dakhla, la CGEM s'est félicitée de cette "avancée diplomatique majeure", menée sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notant que cet accord consolide le positionnement des provinces du Sud comme une destination d'investissement européenne et internationale de premier plan.

"Ce nouvel accord crée également un cadre propice à l'investissement, à la création de valeur ajoutée et d'emplois durables. Il constitue un accélérateur du développement économique des provinces du Sud, riches en potentiel dans de nombreux secteurs", indique la Confédération dans un communiqué.

Les opérateurs économiques marocains se réjouissent que les produits agricoles et halieutiques issus du Sahara marocain continuent de bénéficier des mêmes conditions d'accès préférentiel au marché européen que ceux provenant du reste du Royaume, a poursuivi la même source.

L'accord met aussi en valeur d'autres filières stratégiques, notamment les énergies renouvelables, en reconnaissant le savoir-faire et la compétitivité des entreprises établies dans ces régions, relève la CGEM.

Le Maroc demeure le premier partenaire commercial de l'Union européenne en Afrique et dans le monde arabe, avec des échanges bilatéraux estimés à plus de 640 milliards de dirhams (60 milliards d'euros) par an, un volume appelé à croître de manière significative dans les prochaines années.

La CGEM réaffirme son engagement à accompagner cette dynamique, à travers ses actions au sein de l'Union européenne, ainsi que son soutien direct aux entreprises marocaines et étrangères opérant au Maroc et avec le Maroc, afin de faire de ce nouvel accord un levier de croissance et d'intégration économique mutuellement bénéfique.

