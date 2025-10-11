Maroc: Issame Charaï, le stratège marocain qui affole les radars français

L'entraîneur marocain Issame Charaï, auteur d'un début de saison prometteur à la tête de KVC Westerlo, suscite l'intérêt de plusieurs clubs français, rapporte, jeudi, "Voetbal Belgie", média néerlandophone spécialisé dans le football belge.

Agé de 43 ans, Charaï a marqué les esprits au championnat belge en redynamisant le jeu du KVC Westerlo, qu'il dirige depuis l'été dernier. Sous sa houlette, le club anversois, neuvième du championnat, est à seulement quatre points du top quatre.

"Voetbal Belgie" met en avant le football offensif prôné par le technicien marocain, dont l'équipe a inscrit 18 buts en dix rencontres - seul le leader, l'Union Saint-Gilloise, fait mieux avec 19 réalisations.

Ce mélange d'audace tactique et de sens du collectif ne passe pas inaperçu en France, où plusieurs clubs suivent de près son ascension, souligne la publication, qui estime que la réussite de Charaï en Belgique pourrait servir de tremplin vers une nouvelle étape de sa carrière sur les bancs français.

Ancien adjoint de Marc Brys au Beerschot, à Saint-Trond et à OH Louvain, Issame Charaï s'est imposé comme un entraîneur adepte d'un football offensif et d'un management moderne.

Son parcours l'a ensuite conduit à la tête de la sélection marocaine U23, qu'il a menée au titre continental en Coupe d'Afrique des nations, avant de rejoindre le staff du Racing Strasbourg aux côtés de Liam Rosenior. Il a également officié sous la direction de Philippe Clément et Barry Ferguson au Rangers FC.