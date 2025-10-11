Les participants aux 1ères Assises nationales de la publicité ont plaidé, jeudi à Casablanca, en faveur d'un cadre juridique unifié régissant la publicité, ainsi que l'instauration de mécanismes de transparence financière en vue de moderniser le secteur et renforcer sa compétitivité.

Dans leurs recommandations à l'issue de cette rencontre de réflexion, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ils ont préconisé la mise en place d'un registre professionnel des opérateurs du marché, ainsi que la création d'un organe de régulation à gouvernance représentative de l'industrie, doté de missions claires et d'outils d'intervention efficaces.

Dans le registre de la gouvernance, la transparence et la déontologie, ils ont recommandé l'adoption d'un code de conduite (charte déontologique et éthique) sectoriel aligné sur les standards internationaux et signé par les acteurs du secteur.

S'agissant des données et de la mesure d'audience, ils ont plaidé pour la création d'une plateforme mutualisée de mesure d'audience avec interopérabilité pour l'ensemble des supports et médias actuels et futurs.

A cela s'ajoutent, la création d'une base de données consolidée sur le marché publicitaire ainsi qu'un "Observatoire de la publicité et des médias" adossé à l'organe de régulation.

Dans le volet fiscal, on cite, entre autres, les recommandations en faveur de l'allègement de la pression fiscale sur les opérateurs publics et privés nationaux ainsi que la mise en place d'une fiscalité spécifique aux opérateurs internationaux.

Sur le plan de la souveraineté numérique et de l'innovation technologique, les recommandations portent sur l'encouragement des synergies entre les départements concernés, afin de développer un écosystème offrant aux intervenants nationaux la possibilité de produire des solutions dédiées à l'industrie publicitaire, outre la mise sur pied d'outils locaux de mesure, d'optimisation et de ciblage.

Autres recommandations, celles inhérentes à la formation et l'accompagnement des professionnels et préconisant la mise en place d'un plan de formation initiale et continue, couvrant les métiers de l'industrie publicitaire et de certification professionnelle ainsi que la promotion et l'accompagnement des manifestations interprofessionnelles pour une présence et un rayonnement régional et international.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Abdelaziz Boujdaini, a souligné que les recommandations issues des travaux de ces Assises, qui ont réuni un ensemble d'experts, de spécialistes et d'acteurs du domaine, visent à encadrer et à promouvoir le secteur de la publicité, tout en renforçant son rôle en tant que levier clé de l'économie nationale.

Et d'insister sur l'absolue nécessité d'une mutualisation effective des efforts de l'ensemble des intervenants en faveur de la matérialisation des recommandations suggérées et qui constituent, selon lui, une véritable feuille de route.

C'est d'ailleurs l'objectif de ces premières Assises nationales de la publicité organisées pendant deux jours sous le thème "Etat des lieux et perspectives". Les débats et échanges entre institutions publiques, professionnels, médias, agences et annonceurs ont donné lieu à des recommandations destinées à renforcer la compétitivité du secteur et à l'aligner sur les standards internationaux, tout en consolidant la souveraineté nationale.