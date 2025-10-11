Maroc: Les multiples attraits touristiques du pays mis en lumière à Rio de Janeiro

Le Maroc a mis en lumière l'éventail de ses trésors touristiques à Rio de Janeiro, à l'occasion de l'ABAV Expo 2025, le plus grand salon du tourisme d'Amérique latine, tenu du 8 au 10 octobre.

Mohamed Amine Eljoudani, représentant de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) au Brésil, a présenté un panorama captivant des atouts du Royaume : histoire millénaire, culture vibrante, paysages diversifiés, villes impériales, artisanat raffiné, gastronomie et infrastructures modernes.

«Le tourisme représente aujourd'hui environ 7% du PIB marocain et constitue une source majeure d'emplois et de devises étrangères», a rappelé M. Eljoudani, soulignant que le Maroc demeure la première destination africaine pour les visiteurs internationaux.

Soulignant l'accessibilité du Royaume, il a ajouté : «Le Maroc est à quelques heures de n'importe quel aéroport du monde, avec plus de 40 compagnies aériennes internationales». Il a également mis en avant la richesse culturelle du pays, fruit d'un mélange unique de traditions berbères, arabes, africaines et andalouses, reconnue par l'UNESCO avec plusieurs sites et expressions inscrits au patrimoine mondial.

L'hospitalité marocaine et le sens du partage, profondément enracinés dans les traditions, ont également été mis en lumière. M.Eljoudani a précisé que le Royaume séduit particulièrement les femmes, grâce à ses expériences bien-être, son artisanat authentique et ses opportunités de shopping. Sa gastronomie, riche et variée, reflète la diversité culturelle et régionale, offrant des expériences culinaires uniques.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, propose une large palette d'hébergements, allant des hôtels de luxe aux riads et établissements de charme, tandis que ses destinations s'étendent des plages et montagnes aux déserts et villes impériales.

Le représentant de l'ONMT a rappelé la vitalité culturelle et sportive du Royaume, notamment dans le football, avec une équipe nationale reconnue à l'international et des événements à venir : la Coupe d'Afrique des nations 2025, la Coupe du monde des clubs de la FIFA (2026-2029) et la co-organisation de la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal.

Sur le plan économique, M. Eljoudani a mis en avant les investissements majeurs dans les infrastructures : 19 aéroports internationaux avec Casablanca en hub stratégique entre l'Europe et l'Afrique, plus de 1.700 km d'autoroutes, 38 ports, la station solaire Noor -la plus grande d'Afrique- et le premier train à grande vitesse du continent reliant Tanger et Casablanca.

Le Maroc participe à l'ABAV Expo avec un stand de 100 m², inspiré de l'architecture et de l'artisanat traditionnels, illustrant la richesse d'un Royaume pluriel et hospitalier. Huit exposants marocains sont présents cette année, dont Royal Air Maroc, une chaîne hôtelière et six entreprises du secteur touristique.

Cette présence s'inscrit dans la stratégie de l'ONMT visant à séduire de nouveaux partenaires et à consolider l'intérêt croissant des voyageurs brésiliens. Les chiffres témoignent de cet engouement : plus de 33.600 touristes brésiliens ont visité le Maroc entre janvier et août 2025, contre 24.600 sur la même période en 2024, soit une hausse de 37 %. Un essor stimulé par la reprise des vols directs Casablanca-Sao Paulo.