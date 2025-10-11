Maroc: La recherche scientifique appelée à accompagner l'essor cinématographique au pays

Le chercheur et critique de cinéma, Mohamed Chouika, a affirmé que la recherche scientifique est appelée à accompagner l'essor cinématographique que connaît le Maroc, en explorant ses enjeux, ses problématiques et ses multiples contextes.

Dans un entretien accordé à la MAP à l'occasion de la parution de son nouveau livre "Cinéma et sciences humaines", actuellement présenté dans le cadre de la Foire internationale du livre de Riyad, Mohamed Chouika a expliqué que la recherche scientifique, en particulier la recherche visuelle, peut contribuer à transformer le matériau cinématographique en objet d'étude académique, enrichissant les films et fournissant aux cinéastes des idées spécifiques qui participent à leur développement.

Ce type de recherche soutient l'imaginaire et constitue un pilier fondamental pour différents genres cinématographiques, proposant des concepts complexes pour approcher le corpus cinématographique marocain.

L'auteur a noté que c'est précisément dans ce cadre que s'inscrit son nouveau livre, publié par l'Association du cinéma saoudien dans l'encyclopédie saoudienne du cinéma, qui vise à devenir une pierre ouvrant sur des champs scientifiques et cognitifs dans le domaine de la recherche cinématographique au Maroc et dans le monde arabe.

Utilisant un langage visuel universel, les films contribuent à la compréhension des sociétés, à l'immersion dans leurs cultures et à l'identification à leurs personnages, surtout à une époque où l'expérience cinématographique est influencée par la technologie, tant au niveau de l'industrie que de la réception, a-t-il affirmé.

Et d'ajouter que le rôle des films marocains dans la diffusion de la civilisation et de la culture marocaines et dans le soutien à leur rayonnement pourrait être renforcé s'il passait par les canaux de la connaissance et de la recherche scientifique.

Interrogé sur "l'encyclopédie saoudienne du cinéma", M. Chouika l'a qualifiée de "réalisation arabe importante" dans un monde arabe où les fondements de la recherche scientifique en matière visuelle et cinématographique en particulier, ne sont pas encore bien établis, notant que les expériences arabes dans ce domaine restent limitées.

Cette encyclopédie, poursuit-il, s'appuie sur une ligne éditoriale claire combinant recherche, critique et traduction dans différents domaines du cinéma, contribuant ainsi au développement de cet art dans les pays arabes et permet de créer des passerelles entre critiques, chercheurs et passionnés.

Cette initiative scientifique vise à faire passer le cinéma d'un caractère consumériste à un caractère contemplatif, à une époque où la critique est rare et où l'environnement qui la soutiendrait n'est pas encore mature, a conclu le critique de cinéma.

La Foire internationale du livre de Riyad, organisé par la Commission saoudienne de la littérature, de l'édition et de la traduction, jusqu'au 11 octobre sous le slogan "Riyad lit", est l'une des manifestations culturelles majeures dans la région arabe, constituant une plateforme principale pour l'édition, l'écriture, la traduction et un lieu de rencontre pour penseurs, écrivains et éditeurs.

Cette édition de la foire, pour laquelle la République d'Ouzbékistan est l'invitée d'honneur, propose diverses animations culturelles et artistiques, et le programme culturel comprend plus de 200 activités, dont des séminaires, des soirées poétiques, des ateliers, ainsi que des spectacles de théâtre et de musique.