Maroc: Salon maghrébin du livre à Oujda - Un acte culturel en faveur de la promotion de la lecture

Des éditeurs prenant part à la 5ème édition du Salon maghrébin du livre "Lettres du Maghreb" à Oujda ont affirmé que la participation à cet événement culturel ne se limite pas à l'exposition de livres, mais constitue plutôt un acte culturel qui vise à faire découvrir diverses publications, au service de la lecture et de la découverte du monde du livre.

Ils ont affirmé, dans des déclarations à la MAP, que cette participation offre également l'occasion de renforcer la communication avec les écrivains et les professionnels, et d'enrichir les échanges culturels entre les différentes maisons d'édition marocaines et étrangères, contribuant ainsi à consolider la place d'Oujda comme plateforme de rayonnement littéraire et carrefour du dialogue culturel.

Dans ce contexte, Safaa Ouali, représentante de la maison d'édition Le Fennec, a qualifié cette deuxième participation au Salon de véritable opportunité pour valoriser les publications de la maison et promouvoir une littérature marocaine riche et diversifiée, à la croisée de la tradition et de la modernité, ajoutant que le catalogue littéraire du Fennec comprend des figures prestigieuses, comme Abdelkader Chaoui, Mohamed Berrada et Fatima Mernissi, aux côtés d'écrivains de la nouvelle génération.

Elle a mis l'accent, dans ce sens, sur l'engagement du Fennec à rapprocher les livres des lecteurs marocains, notamment les étudiants et les élèves, à travers des titres incluant littérature, romans et études, précisant que "l'objectif principal est de faire du livre un concurrent sérieux des sources de divertissement superficielles et d'offrir aux jeunes de nouveaux horizons de connaissance".

Rappelant que Le Fennec considère l'édition comme un moyen de servir la science et la culture, Mme Ouali a confié que la participation à la précédente édition du Salon a été un succès en termes d'affluence et d'organisation, ce qui a encouragé cette maison d'édition à revenir cette année pour poursuivre son action en faveur de l'encouragement de la promotion de la littérature sérieuse.

Pour sa part, Yassine Retnani, directeur de la maison d'édition "La Croisée des Chemins", a noté que la participation au Salon revêt une signification particulière, en raison de la relation de la maison avec l'histoire de ce rendez-vous culturel, rappelant que "La Croisée des Chemins", fondée par son défunt père il y a plus de 45 ans, est réputée pour ses publications documentant les traditions marocaines, l'histoire et la société, en plus de la publication de romans et de travaux intellectuels.

Il a souligné la riche expérience de la maison en matière de collaboration avec des institutions et des bibliothèques au Maroc et à l'étranger, relevant, à cet égard, l'histoire du livre "Les lumières d'Oujda", dont l'idée est inspirée par un auteur français d'origine camerounaise lors de sa première visite dans cette cité millénaire dans le cadre de la première édition du Salon.

"La Croisée des Chemins" a réédité le livre cette année au Maroc à un prix abordable pour les lecteurs locaux, a-t-il fait savoir, estimant que cette expérience incarne "le pouvoir du Salon de connecter les livres aux lecteurs et de transformer la ville d'Oujda en une source d'inspiration créative".

M. Retnani a indiqué que l'objectif de la participation est de faciliter l'accès aux livres pour les jeunes et les étudiants et de les encourager à lire, positionnant ainsi les maisons d'édition au service de la culture et du savoir, précisant que le Salon représente, pour "La Croisée des Chemins", un espace de promotion de la littérature marocaine et un moyen de communication avec les différents acteurs de la scène culturelle.

Quant au représentant de la maison d'édition française "Al Dante", Stéphane Nouak Papantonio, il a expliqué que la participation de la maison au Salon s'inscrit dans le prolongement de son long parcours au Maroc, où elle est traditionnellement présente aux événements culturels organisés à Oujda ou à Rabat.

Selon lui, Al Dante, fondée il y a près de trente ans, possède un riche portefeuille de publications dans divers domaines.

Il a encore ajouté que la maison d'édition expose cette année des oeuvres inédites, notamment des traductions pour des poètes saoudiens et un livre du poète marocain Jalal Hakmaoui, entre autres titres, notant que la présence d'Al Dante ne se limite pas à la présentation de nouveaux ouvrages, mais vise plutôt à encourager la lecture comme passerelle d'échanges culturels et moyen de consolider les valeurs du dialogue à travers la littérature et la poésie.

Cette édition du Salon, qui se tient du 7 au 12 octobre, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative de l'Agence de développement de l'Oriental, accueille plus de 26 maisons d'édition marocaines et étrangères, aux côtés de 17 institutions nationales et régionales, ce qui témoigne de l'ouverture de cet événement culturel aux acteurs locaux et internationaux.