Afrique: Le Maroc en quart de finale du Mondial U20

La sélection marocaine des moins de 20ans de football s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la catégorie, organisée au Chili, en battant la Corée par 2 buts à 1 (mi-temps 1-0),vendredi à Rancagua.

L'équipe du Maroc avait bien entamé le tournoi (groupe C) en dominat l'Espagne (2-0),puis le Brésil (2-1), avant de s'incliner dans un match sans enjeu face au Mexique (0-1). De son côté, la République de Corée avait occupé la 3eplace du groupe B, après une défaite face à l'Ukraine (1-2), un nul blanc devant le Paraguay et un succès face au Panama (2-1).

Après avoir aligné une équipe diamétralement remaniée face au Mexique, le coach national Mohamed Ouahbi a opté pour son Onze de départ pour cette rencontre, entamée sans round d'observation de la part des deux protagonistes. Dès la 1ère minute, le capitaine Othmane Maamma a failli ouvrir la marque, profitant d'une erreur de la défense coréenne, mais le portier des Asiatiques a réussi miraculeusement à sauver les meubles.

Une contre-attaque rapide menée à la 4e minute par l'attaquant Kim Tae-won a permis aux Coréens de s'offrir leur première occasion nette de scorer ; le portier marocain a été battu mais Ismail Baouf est intervenu sur la ligne pour sauver les cages marocaines.

A la 8e minute, les Lionceaux de l'Atlas ont réussi à trouver le chemin des filets, après que Maamma s'est faufilé côté droit et a réussi à tirer, mais la balle a été repoussée par la défense. Yassine Gessime, à l'affût, tire et le ballon trouve Yassir Zabiri, qui d'un coup de ciseaux splendide voit sa frappe déviée par Shin Min-Ha qui marque contre son camp.

En dépit de cette ouverture du score, les Coréens n'ont pas osé sortir de l'ornière, et ont opté pour les contre-attaques, profitant en cela de la rapidité de leurs joueurs, tandis que les Marocains ont multiplié les offensives dans le dessein de doubler la mise, notamment par l'entremise de Maamma et Zabiri. Le jeu s'est concentré par la suite en milieu de terrain, avec beaucoup de gâchis de part et d'autre jusqu'au coup de sifflet de la première mi-temps.

Lors de la deuxième mi-temps, les Co-réens sont revenus avec l'envie de renverser la vapeur, mais avaient affaire à une équipe marocaine bien soudée, combative sur toutes les balles et plus déterminée à décrocher le sésame des quarts de finale. Si le début du second acte a été moins dynamique et reluisant que celui de la première mi-temps, avec moins d'occasions des deux côtés, les joueurs marocains sont parvenus à assommer leur adversaire en inscrivant un deuxième but à la 58e minute.

Après une excellente action de Maamma côté droit, ce dernier réussit à centrer en direction de Zabiri, qui frappe fort de la tête pour tromper le gardien coréen. Les Coréens se sont procuré une sérieuse occasion de réduire le score dans les derniers souffles de la rencontre, mais Yanis Benchaouchau grand jour, a réussi à sauver ses cages.

Dans le temps additionnel, les Coréens ont obtenu un pénalty qu'ils ont réussi à transformer par Kim Tae-won (90è+6).En quart de finale, prévu dimanche prochain à Rancagua, l'équipe du Maroc affrontera les Etats-Unis, qui ont battu, plus tôt, l'Italie par 3buts à 0.L'équipe du Maroc, seule sélection arabe et africaine encore en lice, est désormais à un pas de rééditer son exploit signé en 2005 quand elle s'est qualifiée en demi-

Ils ont dit

Othmane Maamma (attaquant) :«Le résultat obtenu par les joueurs nationaux face à l'équipe de la République de Corée est le fruit des préparatifs intensifs menés par l'équipe, en particulier après avoir affronté l'équipe mexicaine. L'accent est désormais mis sur le prochain match contre les Etats-Unis en quarts de finale ».

-Yanis Benchaouch (gardien) :« Les joueurs nationaux étaient conscients de la difficulté du match face à une équipe coréenne bien organisée sur le plan tactique. Le quart de finale sera difficile et les joueurs l'aborderont de la même manière que les matchs précédents ».

- Fouad Zahouani (défenseur) :«L'objectif des joueurs est d'atteindre la finale grâce à l'esprit combatif et la grande générosité qui caractérisent l'équipe nationale ».