Sénégal: Epidémie et rentrée des classes - Les autorités suivent de 'très près' la situation sanitaire

Dakar — Le ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a assuré, vendredi, que son département suit de "très près" l'évolution de la situation sanitaire dans les écoles, soulignant qu'un protocole a été mis en place pour prévenir la maladie de la vallée du rift et celle de Mpox qui affectent plusieurs régions du pays.

"Nous suivons la situation de très près. Actuellement nous travaillons avec tous les ministères concernés, notamment le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique", a déclaré M. Guirassy.

Intervenant au cours d'une conférence de presse initiée par le gouvernement, M. Guirassy a indiqué que son département a mis en place un protocole dans les écoles.

L'ouverture des classes pour les élèves, le 8 octobre dernier, a coïncidé avec la résurgence du Mpox ou variole du singe avec la confirmation de cas et de la fièvre de la vallée du Rift qui gagne du terrain, notamment dans le nord du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"La situation est sous contrôle"

"Il y a un protocole que nous sommes en train de suivre. On réfléchit sur la décision à prendre", a-t-il soutenu, relevant que "pour le moment la situation est sous contrôle et les élèves et tous les ministères sont en train de veiller au grain".

"On a demandé aux Inspections d'académie (IA) et aux Inspections de l'éducation et de la formation (IEF) de se faire assister par les gouverneurs et les préfets pour que tout l'environnement des écoles soit sécurisé", a assuré le ministre de l'Education nationale.