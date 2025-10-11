Bakel — Le Projet de résilience et de développement communautaire de la Vallée du fleuve Sénégal (PRDC/VFS) a organisé, jeudi, à Bakel, un pré-forum en vue d'aider les jeunes de ce département de la région de Tambacounda (est) à saisir les opportunités d'emploi dans la zone.

"Le PRDC est parti d'un constat selon lequel, malgré les nombreuses opportunités du département de Bakel, il y a un taux d'inactivité ou de sous emploi très élevé. Le projet a voulu travailler dans la résilience au changement climatique en partant des opportunités économiques pour aider les jeunes du département", a déclaré Professeur Samba Ndiaye, enseignant à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.

Il s'exprimait lors de la rencontre présidée par le préfet de Bakel, Daouda Sène. Des autorités administratives et territoriales des communes concernées ainsi que des chefs de service et des présidents d'organisation et associations des jeunes ont pris part à la rencontre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"La logique, c'est de partir des filières porteuses du département pour offrir des opportunités d'emplois, de métiers et de revenus. Bakel est une zone agro-sylvo-pastorale et minière, mais malheureusement les jeunes ne s'inscrivent pas dans la perspective de la chaîne de valeur", a regretté M. Ndiaye.

Ce pré-forum avait pour thème " Emploi et employabilité des jeunes en contexte de résilience climatique dans la Vallée du fleuve Sénégal : accompagner les jeunes à saisir les opportunités des territoires".

Il vient précéder le forum régional de l'emploi qui va regrouper les régions de Matam, Saint-Louis et le département de Bakel pour trouver des solutions aux problèmes d'emploi et d'employabilité des jeunes.

"L'objectif global, c'est de maintenir les jeunes dans leur terroir en s'appuyant sur la valorisation des potentialités économiques territoriales comme opportunité d'emploi. Montrer aux jeunes qu'il est possible de rester ici et réussir ici en exploitant les ressources", a dit M. Ndiaye.

Selon lui, le département possède des filières porteuses comme l'agriculture, l' élevage, la pêche continental, le BTS et le transport.

Le président du conseil départemental de la jeunesse de Bakel, Abdourahmane Ba, a appelé les organisateurs à aller vers des consultations locales pour recueillir les avis des jeunes, restituer leurs avis et en faire un document.

"Les jeunes devraient également être les acteurs sur toute la ligne et pas seulement des bénéficiaires (...). [on devrait] les former, faire des aménagements modernes et aussi mécaniser l'agriculture qui est un secteur pourvoyeur d'emplois", a souhaité M. Ba, saluant la démarche du PRDC pour accompagner les jeunes.