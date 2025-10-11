Sénégal: AG du Cercle des administrateurs publics, samedi

Dakar — Le Cercle des administrateurs publics (CAP) a annonce tenir son assemblée générale annuelle, samedi, à partir de 9 heure, au Noom Hôtel, ex-Radisson, à Dakar.

"Cette rencontre institutionnelle majeure réunira les membres du CAP, les partenaires publics et privés, ainsi que les acteurs engagés dans la réforme et la modernisation de l'administration publique en Afrique", indique un communiqué.

Il ajoute que cette assemblée générale "sera l'occasion de dresser le bilan des actions menées, de renouveler els instances dirigeantes et de tracer des perspectives stratégiques pour l'année 2026".

Selon la même source, cette assemblée générale, placée "sous le signe de l'excellence administrative, de la transparence et de la transmission des valeurs républicaines", va par ailleurs marquer "le lancement de nouvelles initiatives en faveur du renforcement des capacités, de la gouvernance éthique et de l'intelligence collective au service de l'Etat".