Sénégal: AG du Cercle des administrateurs publics, samedi

10 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Cercle des administrateurs publics (CAP) a annonce tenir son assemblée générale annuelle, samedi, à partir de 9 heure, au Noom Hôtel, ex-Radisson, à Dakar.

"Cette rencontre institutionnelle majeure réunira les membres du CAP, les partenaires publics et privés, ainsi que les acteurs engagés dans la réforme et la modernisation de l'administration publique en Afrique", indique un communiqué.

Il ajoute que cette assemblée générale "sera l'occasion de dresser le bilan des actions menées, de renouveler els instances dirigeantes et de tracer des perspectives stratégiques pour l'année 2026".

Selon la même source, cette assemblée générale, placée "sous le signe de l'excellence administrative, de la transparence et de la transmission des valeurs républicaines", va par ailleurs marquer "le lancement de nouvelles initiatives en faveur du renforcement des capacités, de la gouvernance éthique et de l'intelligence collective au service de l'Etat".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.