Dakar — La Semaine mondiale de la Francophonie scientifique se tient à Dakar, du 3 au 6 novembre, en même temps que la 19e édition de l'assemblée générale de l'Agence universitaire de la Francophonie, a-t-on appris du recteur de l'AUF, Slim Khalbous.

"L'AUF a deux grands événements. La Semaine mondiale de la Francophonie scientifique qui est annuelle et qui en est à sa cinquième édition, et l'assemblée générale de l'AUF qui est quadriennale et qui en est à sa 19e édition. Dakar accueille ces deux événements du 3 au 6 novembre", a-t-il annoncé dans un entretien avec l'APS.

"Ce sont deux événements à la fois statutaires et scientifiques. Statutaires parce que l'organisation renouvelle son conseil d'administration, donc il y a une élection des membres du conseil d'administration qui ont un mandat de quatre ans et qui représente une vingtaine de pays autour de la table", explique Slim Khalbous.

Selon lui, le rendez-vous de Dakar sera aussi le moment de valider la stratégie, à l'horizon 2029, de l'Agence universitaire de la Francophonie.

Il a fait noter que cet évènement va enregistrer la présence de 700 présidents d'universités venant de cinq continents et appelés à discuter de "sujets très importants" tels que la question des publications scientifiques, mais aussi d'autres problématiques relatives à l'employabilité dans les universités et l'insertion professionnelle des diplômés.

Il a ajouté que d'autres panels vont porter sur les sujets de recherche à impact économique et social et la mobilité à l'intérieur de l'espace francophone.

La capitale sénégalaise va par ailleurs abriter, par la même occasion, le lancement du Programme international de mobilité et d'employabilité francophone (PIMEF).

"C'est une sorte de petit Erasmus, mais dédié à l'espace francophone. Et ce programme de mobilité des étudiants francophones va être essentiellement Sud-Sud, parce qu'il n'existe aujourd'hui aucun programme international multilatéral sur la mobilité Sud-Sud", a indiqué le recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie.