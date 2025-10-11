Sénégal: 'Cadeau d'anniversaire', le nouvel album de Baaba Maal célèbre un parcours de quatre décennies

Dakar — Le nouvel album du chanteur interprète et compositeur sénégalais Baaba Maal, intitulé "Cadeau d'anniversaire", célèbre à travers neuf titres des temps forts d'un parcours musical de quatre décennies de l'artiste et de son groupe le "Daande Leñol", au fil des souvenirs, des hommages et d'un engagement resté constant.

L'artiste qui célèbre ses 40 ans de musique à partir de ce samedi, au Grand théâtre national de Dakar, puis à l'arène nationale à Pikine, le 25 octobre, dans la banlieue dakaroise, a précédé ces sorties d'un album pour remercier ses sympathisants.

Cette production mise en ligne mercredi est "plus qu'un simple album". "C'est un remerciement à toutes celles et ceux qui ont, de près ou de loin, ont oeuvré pour le Daande Leñol depuis ses débuts", a-t-dit l'artiste.

Baaba Maal rend hommage à des compagnons de route disparus dans le morceau "Grand frère Mbassou", où il se rappelle de son défunt manager, membre fondateur de son orchestre, "un homme ouvert, grand musicien et peintre", décédé le 26 juin 2011.

L'artiste honore dans ce même titre son choriste et guitariste Mansour Seck, "l'autre voix du Yéla", un ami d'enfance avec lequel il a parcouru le monde et qui a marqué la vie du "Daande Leñol" jusqu'à sa mort le 29 mai 2024.

Baaba Maal, reconnaissant, dédie le titre "Racine" au maire de Podor, Racine Sy, un retour d'ascenseur, ce dernier l'ayant immortalisé en décembre 2023 en baptisant à son nom une avenue de Podor, sa ville natale située au nord du Sénégal.

Il chante les porteurs du patronyme Ndiaye dans "Ndiaybe", en hommage à Abdoulaye Wollé Ndiaye de Médina Gounass, une figure emblématique du secteur privé africain.

"Cadeau d'anniversaire" célèbre aussi l'histoire du mouvement citoyen pour le développement dénommé NANNK et qu'il a fondé en 2016.

Dans "Njilou Nannk", le lead-vocal du "Daande Leñol", ambassadeur de bonne volonté des Nations unies, remercie tous ceux qui ont travaillé dans les projets initiés par ce mouvement et lance surtout un appel au travail, "la seule arme pour sortir de la pauvreté".

Cet album "symbolique" pour l'artiste revisite aussi les grandes pages de l'histoire du groupe "Daande Lenol" avec des morceaux phares tels que "Gorel", une reprise de 1996 chanté avec le rappeur Deggy Tee, un cadeau pour rappeler à la jeunesse que "le monde de demain se bâtit aujourd'hui".

"Wankanda", autre titre phase de cet album réinterprété avec émotion et maturité, rappelle le succès du film "Black Panthers", sorti en 2018 et dont il a contribué à la bande sonore, sans compter qu'il a joué comme figurant dans "Black Panther Forever" (2022).

Baaba Maal sensibilise aussi sur la problématique de la préservation de l'environnement dans "Empty Guatar", titre sur lequel il chante avec le rappeur PPS, alors que dans "Mbegnou", il revient sur les durs moments de la vie et invite à la résilience.

La voix envoutante de la choriste Mamy Kanouté survole cet album "Cadeau d'anniversaire" appelé à conquérir le mélomane pour son rythme diversifié mais surtout pour le voyage dans le temps que l'artiste propose à ses plus fidèles sympathisants.