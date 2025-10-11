Sénégal: Pôles territoires - Le gouvernement consulte l'administration territoriale

Saly — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du Territoire Moussa Balla Fofana, a co-présidé vendredi à Saly, avec son collègue ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Mouhamadou Bamba Cissé la conférence interministérielle sur les pôles territoires, un moment de concertation entre le gouvernement et les autorités administratives sur cette politique de décentralisation.

La rencontre qui réunit des gouverneurs et préfets venus de plusieurs localités du pays et beaucoup d'autres acteurs, vise à recueillir les avis des agents de l'administration territoriale, en vue d'une validation des conclusions du rapport sur la réforme portant création et mise en oeuvre des pôles territoires.

"L'idée, c'est [durant] ces deux jours, de [recueillir les avis] de l'administration territoriale sur chaque point et [de] remettre au président de la République le document de politique publique, afin qu'il puisse lancer maintenant la mise en oeuvre des pôles territoires", a dit Moussa Balla Fofana.

"Il s'agira pour les gouverneurs, les préfets et sous-préfets de réaliser les objectifs qui sont définis et qui sont une déclinaison locale de l'agenda national de transformation Sénégal 2050", a ajouté, pour sa part, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Mouhamadou Bamba Cissé.

Pour M. Cissé, "cette réforme constitue une avancée majeure dans la décentralisation et la déconcentration, en [ce qu'elle donne] aux territoires les moyens d'exprimer pleinement leur potentiel au service du développement national".

L'objectif de cette réforme est de doter le Sénégal de huit pôles territoires qui contribueront à la mobilisation du Produit intérieur brut (PIB), à l'indice de développement humain et permettra à chaque Sénégalais de contribuer au développement du pays, à travers la stratégie de développement territorial, a rappelé Moussa Balla Fofana.

Au terme de cette rencontre de deux jours, le rapport validé sera présenté au président de la République, pour la mise en oeuvre de cette réforme territoriale, a-t-il assuré.