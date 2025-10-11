Sénégal: Un Bédouin israélien appelle depuis Dakar à tourner la page du conflit israélo-palestinien

Dakar — Un membre de la communauté bédouine arabe israélienne a appelé à tourner la page du conflit israélo-palestinien pour une nouvelle ère de paix, vendredi, à Dakar, en marge d'un séjour de deux jours au Sénégal.

"Il nous faut oublier et passer à la paix. Tourner la page de la guerre et ouvrir la page de la paix", a déclaré Ali El Ziyadne, originaire de Rahat, une ville située dans le district sud d'Israël.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à la résidence de l'ambassade d'Israël dans la capitale sénégalaise, Ali El Ziyadne a souligné la nécessité de "mettre de côté les rancunes" et de favoriser le dialogue et la cohésion entre les peuples.

Il a rappelé que la guerre entre Israël et le Hamas a conduit à un accord entre les parties, estimant qu'il est désormais essentiel de respecter ledit accord pour vivre en harmonie, dans un esprit de compréhension mutuelle et de coexistence pacifique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La guerre entre Israël et le Hamas, un mouvement se réclamant de la résistance palestinienne, a été déclenchée par Israël en réponse à une attaque perpétrée sur le territoire israélien par le groupe en question, en octobre 2023.

Ali El Ziyadne a fait part de son espoir de voir s'ouvrir une nouvelle ère de dialogue et de coexistence pacifique entre Palestiniens et Israéliens.

Il a salué l'accueil qui lui a été réservé au Sénégal, qu'il considère comme "un modèle de tolérance et de paix", invitant la communauté internationale à "s'inspirer de l'exemple sénégalais".

Il a rappelé que la communauté arabe israélienne, majoritairement musulmane, représente environ 20 % de la population en Israël et compte une représentation politique au Parlement.

L'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Yuval Waks, est pour sa part revenu sur la mise en oeuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, ouvrant la voie à "un espoir de paix durable" dans la région.

Selon le diplomate, cette première étape comprend cinq mesures principales dont le redéploiement partiel des forces israéliennes vers le centre de Gaza, l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu, la libération des otages israéliens encore détenus par le Hamas.

D'autres points de l'accord concernent l'échange de prisonniers entre les deux parties et les facilitations pour une entrée massive de l'aide humanitaire massive à Gaza.

Une deuxième phase de l'accord, encore en négociation, porte sur la démilitarisation du Hamas et la définition de l'autorité chargée de la gouvernance de la bande de Gaza, l'Autorité palestinienne, une force régionale ou une mission des Nations unies.

Selon le diplomate, la dynamique enclenchée pourrait ouvrir "une nouvelle ère de paix et de coopération" au Moyen-Orient, en renforçant les accords d'Abraham et en favorisant une normalisation progressive avec d'autres pays, notamment l'Arabie Saoudite.