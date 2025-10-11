Sénégal: L'Etat vise à promouvoir une 'gouvernance concertée' du système éducatif (ministre)

Dakar — Les mesures prises dans le cadre de la rentrée scolaire 2025 traduisent l'engagement résolu des pouvoirs publics à promouvoir une gouvernance concertée, efficace et équitable du système éducatif, a déclaré vendredi à Dakar le ministre de l'Education nationale Moustapha Mamba Guirassy.

"En mobilisant les acteurs du niveau déconcentré et en assurant une gestion rationalisée des mouvements du personnel, le dispositif mis en place constitue un jalon important vers une rentrée scolaire réussie, inclusive et centrée sur la qualité des apprentissages", a-t-il souligné.

Le ministre de l'Education nationale intervenait à la conférence de presse du gouvernement, une initiative dénommée "Kaddu", pour permettre aux membres du gouvernement d'éclairer certaines décisions prises et certains actes posés.

"La rentrée scolaire 2025-2026 s'ouvre dans un contexte d'espoir et d'ambition renouvelés pour notre école (...) elle concerne plus de 4,5 millions apprenants sur l'ensemble du territoire national", s'est réjoui Moustapha Guirassy.

Il a estimé que cette rentrée 2025-2026, est placée sous le signe de la "valorisation de la fonction enseignante, de la transformation éducative et de l'équité".

Pour lui, cette rentrée scolaire marque "une étape décisive dans la mise en oeuvre du vaste chantier de transformation du système éducatif sénégalais", voulu par les pouvoirs publics.

Devant la presse Moustapha Guirassy a cité la poursuite de la mise en oeuvre du Plan quinquennal de résorption du déficit en personnel enseignant (2024-2028), "tout en veillant à une meilleure répartition" des personnels sur le territoire national.

Cette dynamique s'accompagne d'une amélioration continue des conditions de travail et de vie des enseignants, d'un renforcement de la formation diplômante, et d'un dialogue social apaisé, gage de stabilité, a poursuivi M. Guirassy.

"La digitalisation de la gestion administrative traduit la volonté d'un service public plus efficace et transparent, avec l'objectif clair de redonner aux enseignants la place, la reconnaissance et le soutien qu'ils méritent", a dit le ministre de l'Education nationale.

Il a fait part de la mise en place d'une "stratégie nationale de mise en oeuvre des infrastructures scolaires inédite visant à moderniser et pérenniser les établissements".

Cette initiative s'inscrit dans une vision à long terme, en phase avec l'Agenda de Transformation Systémique Sénégal 2050, a-t-il expliqué.

L'objectif ultime est de "garantir un environnement éducatif digne et motivant pour les élèves, tout en renforçant la cohésion sociale et l'équité territoriale".

Il a également cité le Programme d'urgence de résorption des abris provisoires persistants visant à "faire disparaître, d'ici 2027, les abris précaires encore existants".

Moustapha Guirassy a pris en exemple le programme éducatif de Touba mis en place par le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké "et qui traduit une démarche partenariale forte pour scolariser des milliers d'enfants dans un environnement adapté".

Le ministre de l'Education nationale a relevé aussi que les Lycées nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE), déjà implantés à Sédhiou et Kaffrine, poursuivent leur expansion, incarnant une éducation d'excellence au service de l'équité territoriale.