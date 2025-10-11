Sénégal: Bakel - 95 motopompes et 75 tentes aux sinistrés de la crue du fleuve Sénégal et de la Falémé

Bakel — Le coordinateur national du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), a procédé, vendredi, à Bakel, à la remise de 95 motopompes et de 75 tentes à des populations impactées par la crue du fleuve Sénégal et de la Falémé, a constaté l'APS.

"Dans le cadre d'une action d'urgence, nous venons accompagner et faciliter la résilience des communautés touchées par la crue du fleuve à Bakel. Il s'agit d'un appui en matériel avec 75 tentes et 95 motopompes ", a expliqué Dr Ndèye Marième Samb.

Elle s'exprimait lors de la cérémonie de remise du matériel organisée en concert avec le Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC/VFS).

Cette rencontre présidée par le préfet de Bakel, Daouda Sène a vu la présence des députés du département, des maires des neuf communes d'intervention du PRDC/VFS, ainsi que des chefs de service et producteurs locaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette donation estimée à environ 230 millions de francs CFA est accompagnée d'une enveloppe de 350 000 francs CFA destinée à la manutention et à la location de pirogues pour l'acheminement du matériel en direction des sinistrés.

"Ce don vient soulager les sinistrés qui sont actuellement dans les établissements scolaires mais aussi permettre aux producteurs de reprendre et d'intensifier une activité agricole", a poursuivi la coordinatrice du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers.

Le préfet Daouda Sène s'est réjoui de cet appui du PUMA qui "vient à son heure".

"Les motopompes ont une double utilité d'abord servir à la production agricole mais aussi à aspirer l'eau des inondations", a dit le préfet.

"Les tentes aussi vont nous permettre de créer des sites de recasement pour sortir les populations sinistrées qui sont dans les écoles pour les reloger vers ces sites qui seront mis en place dès ce soir (vendredi)", a fait savoir M. Sène.