Tunisie: Tunis - Cinq ans de prison pour un ancien président d'une association sportive

La sixième chambre correctionnelle bis du tribunal de première instance de Tunis, spécialisée dans les affaires de corruption financière, a condamné par contumace à cinq ans de prison un ancien président d'une association sportive de la capitale.

La décision s'accompagne également de pénalités financières, selon une source judiciaire.

Cette condamnation fait suite à une enquête menée par le pôle judiciaire économique et financier, qui avait décidé de déférer l'affaire devant la juridiction compétente.

Le responsable sportif était poursuivi pour constitution d'avoirs à l'étranger sans l'autorisation préalable de la Banque centrale de Tunisie, ainsi que pour infractions aux réglementations de change.