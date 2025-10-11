Tunisie: Tunis - Cinq ans de prison pour un ancien président d'une association sportive

10 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La sixième chambre correctionnelle bis du tribunal de première instance de Tunis, spécialisée dans les affaires de corruption financière, a condamné par contumace à cinq ans de prison un ancien président d'une association sportive de la capitale.

La décision s'accompagne également de pénalités financières, selon une source judiciaire.

Cette condamnation fait suite à une enquête menée par le pôle judiciaire économique et financier, qui avait décidé de déférer l'affaire devant la juridiction compétente.

Le responsable sportif était poursuivi pour constitution d'avoirs à l'étranger sans l'autorisation préalable de la Banque centrale de Tunisie, ainsi que pour infractions aux réglementations de change.

