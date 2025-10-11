Tunisie: Le SPOT appelle l'État à éponger ses dettes envers la Pharmacie centrale

Le Syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie (SPOT) a appelé, vendredi, le gouvernement à assumer pleinement ses responsabilités afin de permettre à la Pharmacie centrale de Tunisie (PCT) de recouvrer ses créances auprès de ses partenaires publics et de renforcer ses capacités logistiques et humaines pour garantir l'approvisionnement continu en médicaments.

Dans un communiqué publié à l'occasion de la nomination d'Amel Fattoum à la tête de la Pharmacie centrale -- la première femme à occuper ce poste depuis la création de l'institution en 1958 -- le SPOT a insisté sur la nécessité d'inscrire, dans le projet de la loi de finances 2026, des ressources budgétaires suffisantes pour apurer les dettes de l'État envers la PCT.

Le syndicat a souligné que cette mesure est essentielle pour rétablir les équilibres financiers de cette entreprise publique stratégique et ouvrir la voie à des réformes structurelles visant à garantir sa stabilité et sa pérennité.