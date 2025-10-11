Nafti a insisté sur la nécessité de réunir les conditions adéquates pour une intégration plus efficace de l'Afrique dans l'économie mondiale, contribuant ainsi au progrès économique et social de nos pays et au renforcement des fondements de la paix et de la stabilité dans notre région.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger a pris part à la 24e session du Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement du Comesa, tenue hier jeudi à Nairobi, sous la présidence du Président kényan, en présence des Chefs d'État et de Gouvernement des pays membres de l'Organisation.

D'après un communiqué du département, le chef de la diplomatie a souligné, dans son allocution à cette occasion, que la Tunisie, fidèle aux principes unissant les États membres du Comesa, réaffirme l'importance de créer un environnement propice à la sécurité et à la paix dans la région, afin de permettre une meilleure intégration économique et commerciale au sein de cet espace régional africain vital.

Il a insisté sur la nécessité de réunir les conditions adéquates pour une intégration plus efficace de l'Afrique dans l'économie mondiale, contribuant ainsi au progrès économique et social de nos pays et au renforcement des fondements de la paix et de la stabilité dans notre région.

Nafti a indiqué que l'adhésion de la Tunisie au Comesa constitue, et demeure, un choix stratégique en faveur de l'ouverture et de l'intégration africaine. Notre pays a accompli des avancées importantes dans la mise en oeuvre de l'accord, dans le but de réaliser l'intégration économique et le développement durable et inclusif entre les pays du Comesa. La Tunisie figure parmi les cinq premiers pays exportateurs vers les États de cet espace.

La Tunisie a également oeuvré à l'adoption de textes législatifs facilitant la coopération au sein de ce bloc économique, à l'instar de l'Accord conclu cette année sur la coopération en matière de concurrence économique, signé à l'occasion du Forum Régional pour le Renforcement des Capacités des Autorités de la Concurrence, tenu en avril dernier à Tunis, en collaboration avec la Commission de la Concurrence du Comesa.

Par ailleurs, la Tunisie contribue activement à la mise en oeuvre du programme exécutif dans les domaines des semences et de la sécurité alimentaire. Forte des progrès réalisés jusqu'à présent, et grâce à sa position géographique comme pont entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, la Tunisie peut jouer le rôle de hub économique et logistique du commerce interafricain, ainsi qu'une plateforme entre ces pays et l'espace européen.