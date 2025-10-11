La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a appelé, ce vendredi 10 octobre 2025, les banques et les établissements financiers à redoubler de vigilance et à renforcer leurs dispositifs de contrôle afin de prévenir les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

Cette décision intervient à la suite de la publication des résultats actualisés de l'évaluation nationale des risques pour la période 2022-2024, a indiqué la BCT dans un communiqué officiel.

L'Institut d'émission a souligné la nécessité pour les institutions financières de consolider leurs dispositifs de conformité et de veiller à l'application stricte des diligences de vigilance, conformément aux exigences nationales et internationales en matière de lutte contre le crime financier.

La Banque Centrale a également insisté sur l'importance de mettre à jour les programmes de formation relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, afin de renforcer les compétences professionnelles des cadres et des agents du secteur bancaire.

Ces recommandations s'inscrivent dans le cadre des efforts continus de la Tunisie pour améliorer la transparence financière, se conformer aux standards internationaux du GAFI (Groupe d'action financière) et prévenir toute inclusion sur des listes de surveillance internationales.