Tunisie: L'espagnol Happypunt choisit le pays pour sa nouvelle filiale de fast fashion

L'entreprise espagnole Happypunt, acteur majeur de la mode rapide (fast fashion) en Europe, a annoncé, vendredi 10 octobre 2025, l'ouverture d'une filiale à Messadine, dans le gouvernorat de Sousse, un projet qui devrait créer plus de 130 emplois directs dès le début de l'année 2026.

L'annonce a été faite à l'occasion d'une rencontre au siège de l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII), entre le directeur général de l'Agence, Omar Bouzouada, et le directeur commercial de Happypunt, Jordi Castells, accompagné de ses collaborateurs.

Selon un communiqué de l'APII, cette implantation témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs étrangers dans le climat des affaires tunisien. Les responsables de Happypunt ont salué la position géostratégique de la Tunisie, la compétitivité de sa main-d'oeuvre et la qualité de son environnement industriel, qui répondent, selon eux, « pleinement aux exigences du secteur ».

Pour sa part, Omar Bouzouada a souligné que ce projet illustre l'attractivité croissante de la Tunisie comme destination industrielle et textile, précisant que l'APII mettra en oeuvre tous les dispositifs d'appui nécessaires pour accompagner l'installation et le développement de cette filiale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette nouvelle implantation s'inscrit dans la dynamique de relance du secteur textile tunisien, pilier historique de l'économie du pays, et contribuera à stimuler la création d'emplois qualifiés dans la région du Sahel.

Fondée en 1996 et basée en Catalogne (Espagne), Happypunt figure parmi les leaders européens de la fast fashion.

L'entreprise opère selon un modèle intégré couvrant toutes les étapes de la chaîne de valeur - de la conception à la production - pour le compte des plus grandes marques internationales de prêt-à-porter.

Avec cette implantation à Messadine, Happypunt confirme la place stratégique de la Tunisie dans la chaîne d'approvisionnement méditerranéenne de la mode rapide, tout en offrant de nouvelles perspectives de partenariat industriel entre Tunis et Barcelone.