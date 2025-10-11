Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La CAPH-CI appelle à une campagne apaisée et inclusive

À l'approche du scrutin présidentiel prévu le 25 octobre 2025, la Coordination des Associations de Personnes Handicapées de Côte d'Ivoire (CAPH-CI) a lancé, le vendredi 10 octobre 2025, un vibrant appel à la paix, à l'inclusion et à la responsabilité citoyenne.

Dans un communiqué signé par son président du Conseil d'administration, M. Koné Yacouba, l'organisation exhorte les candidats, leurs équipes et leurs militants à privilégier une campagne électorale « apaisée, sans violence et véritablement inclusive ».

La CAPH-CI invite chaque acteur politique à faire preuve de dialogue, de tolérance et de respect mutuel, en évitant les discours et actes susceptibles de fragiliser la cohésion sociale et l'unité nationale. « Préservons ensemble la paix, la dignité humaine et l'inclusion pour des élections véritablement démocratiques et participatives », peut-on lire dans la déclaration.

L'organisation attire également l'attention des partis politiques et des institutions électorales sur la nécessité de mettre en place des dispositifs de communication accessibles. Ces mesures doivent garantir la participation effective des personnes en situation de handicap tout au long du processus électoral, conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination.

Par cette prise de position, la CAPH-CI entend rappeler que la démocratie ivoirienne se renforce non seulement par le choix des urnes, mais aussi par l'inclusion de toutes les composantes sociales, notamment les personnes handicapées. Elle insiste sur l'importance d'une campagne exempte de violence et marquée par la considération mutuelle, gage d'élections paisibles et crédibles.

À travers cet appel solennel, la CAPH-CI se positionne comme un acteur majeur de la société civile oeuvrant pour une Côte d'Ivoire unie, respectueuse de la diversité et résolument engagée sur le chemin de la démocratie participative.