Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La CAPH-CI appelle à une campagne apaisée et inclusive

10 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À l'approche du scrutin présidentiel prévu le 25 octobre 2025, la Coordination des Associations de Personnes Handicapées de Côte d'Ivoire (CAPH-CI) a lancé, le vendredi 10 octobre 2025, un vibrant appel à la paix, à l'inclusion et à la responsabilité citoyenne.

Dans un communiqué signé par son président du Conseil d'administration, M. Koné Yacouba, l'organisation exhorte les candidats, leurs équipes et leurs militants à privilégier une campagne électorale « apaisée, sans violence et véritablement inclusive ».

La CAPH-CI invite chaque acteur politique à faire preuve de dialogue, de tolérance et de respect mutuel, en évitant les discours et actes susceptibles de fragiliser la cohésion sociale et l'unité nationale. « Préservons ensemble la paix, la dignité humaine et l'inclusion pour des élections véritablement démocratiques et participatives », peut-on lire dans la déclaration.

L'organisation attire également l'attention des partis politiques et des institutions électorales sur la nécessité de mettre en place des dispositifs de communication accessibles. Ces mesures doivent garantir la participation effective des personnes en situation de handicap tout au long du processus électoral, conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par cette prise de position, la CAPH-CI entend rappeler que la démocratie ivoirienne se renforce non seulement par le choix des urnes, mais aussi par l'inclusion de toutes les composantes sociales, notamment les personnes handicapées. Elle insiste sur l'importance d'une campagne exempte de violence et marquée par la considération mutuelle, gage d'élections paisibles et crédibles.

À travers cet appel solennel, la CAPH-CI se positionne comme un acteur majeur de la société civile oeuvrant pour une Côte d'Ivoire unie, respectueuse de la diversité et résolument engagée sur le chemin de la démocratie participative.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.