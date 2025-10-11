Cote d'Ivoire: Jean-Louis E. Billon - L'héritier du possible

Entrepreneur visionnaire et homme d'État réfléchi, Jean-Louis Billon, candidat à la présidentielle 2025, incarne une génération prête à concilier efficacité économique et gouvernance vertueuse, en réconciliant la Côte d'Ivoire avec elle-même.

Fils de Pierre Billon, fondateur du groupe Sifca, Jean-Louis E. Billon (Jlb) a grandi à Bouaké, dans une atmosphère où le travail et la discipline tenaient lieu de loi. De cette enfance rythmée par l'exigence du père, il a hérité de la conviction qu'aucune réussite n'est durable sans effort, ni fidélité aux valeurs.

Après des études en France et aux États-Unis, un Master en affaires internationales en Floride et une formation à l'Institut des hautes études de défense nationale à Paris, il se forge une personnalité rigoureuse, ouverte et cosmopolite.

De retour au pays en 1995, il intègre l'entreprise familiale avant d'en prendre la tête à la mort de son père, en 2001. Sous sa direction, Sifca devient le premier employeur privé de Côte d'Ivoire, un conglomérat qui incarne l'excellence ivoirienne dans l'agro-industrie et le commerce.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Loin de se contenter de gérer un héritage, Billon le transforme, le modernise et en fait un modèle d'intégration économique africaine. Homme de chiffres, certes, mais aussi d'intuition, il comprend très tôt que la prospérité d'un pays repose sur la création de valeur locale. « Lorsqu'on a beaucoup reçu de son pays, il faut savoir le lui rendre », confiait-il dans Fraternité Matin du 24 octobre 2024. Cette phrase résume la philosophie d'un homme qui n'a jamais cloisonné le monde des affaires et celui du service public.

Du privé à la chose publique, une passerelle maîtrisée

Jean-Louis Billon entre en politique à 36 ans. Élu maire de Dabakala en 2001, il révèle un sens aigu de la gestion locale et du dialogue communautaire. Son passage à la tête de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, de 2002 à 2012, le consacre comme l'un des plus jeunes présidents de cette institution et un défenseur infatigable du secteur privé national.

Ce parcours, déjà exceptionnel, s'élargit avec ses fonctions ministérielles entre 2012 et 2017, où il porte haut la politique de promotion des Pme et du commerce équitable. Son itinéraire épouse les contours d'un homme d'équilibre, capable de conjuguer rigueur économique et sens de l'État.

Dans ses propos recueillis par Abidjan.net (septembre 2025), il affirmait : « Ma candidature n'est pas celle d'un homme, mais celle d'un peuple en marche vers le renouveau ». Une déclaration qui traduit sa volonté de bâtir une nation apaisée, en rupture avec les clivages d'hier. Pour cet entrepreneur devenu homme d'État, la politique n'est pas une carrière, mais une responsabilité.

À l'image d'Houphouët-Boigny, dont il revendique l'héritage intellectuel, Billon croit en un développement fondé sur la réconciliation, la compétence et la justice sociale.

Une vision pour la Côte d'Ivoire qu'on aime

Son projet de société, baptisé « La Côte d'Ivoire qu'on aime », se veut le reflet d'une ambition profondément nationale. Il y prône la préférence ivoirienne, l'emploi massif des jeunes, l'autonomisation des femmes et une gouvernance éthique débarrassée de la corruption endémique. Pour lui, « le patriotisme économique n'est pas un repli, mais une affirmation de confiance en nos propres forces ».

À travers cette vision, Billon veut replacer l'Ivoirien au coeur du développement. Réconcilier les citoyens avec la politique, mais aussi l'État avec le monde économique. Car, selon lui, la prospérité partagée ne peut naître que de la convergence entre initiative privée et puissance publique. Sa démarche, nourrie de décennies d'expérience dans les affaires, se distingue par son pragmatisme. Il parle d'économie avec le langage du terrain, et de politique avec celui de la conviction. Il ne promet pas de miracle, mais une méthode : planifier, produire et redistribuer équitablement.

L'homme et sa promesse

À 61 ans, Jean-Louis E. Billon, ancien membre du Bureau politique du Pdci-Rda, se présente à la présidentielle de 2025 porté par le Congrès Démocratique (Code), coalition de 18 partis et mouvements politiques qu'il dirige. Sa candidature, validée par le Conseil constitutionnel, marque l'entrée en lice d'un profil rare, celui d'un homme qui dirige, qui créé de la richesse, maintient le cap d'un empire familial et administre avec probité.

Son message, empreint d'une force tranquille, séduit une génération en quête de repères tel qu'Amadou Grambouté, président national de la « Mouvance Jean-Louis Billon », par ailleurs directeur des études du collège privé la belle cité d'Abobo.

« Billonniste » inconditionnel qui l'admire au point de déclarer lors d'une interview que « c'est notre mentor, nous sommes engagés à ses côtés ». Il ne s'inscrit pas dans une logique d'affrontement, mais de rassemblement. « Le 25 octobre prochain, nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Ensemble, ouvrons une nouvelle page pour la Côte d'Ivoire », lançait-il à ses compatriotes dans une adresse sur Facebook.

La décence et la persévérance

Marié à Henriette Gomis, fille de Charles Gomis, un haut diplomate, père attentif et croyant sincère, Jean-Louis Billon incarne la mesure, la décence et la persévérance. Dans le privé comme dans le public, il a prouvé qu'il savait conjuguer vision et action.

Élu maire de Dabakala, à 36 ans, en 2001. Un poste qu'il occupe jusqu'en 2013. Il a été le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) de 2002 à 2012, à 37 ans. Cela a fait de lui le plus jeune président de cette institution. Jlb a été, à un moment de sa vie politique, président du conseil régional du Hambol 2013 à 2018, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme de 2012 à 2016 et ministre du Commerce de 2016 à janvier 2017.

Député de Dabakala depuis mars 2021 et membre du Conseil économique, social environnemental et culturel, Billon se rêve en Chef d'État bâtisseur, capable de mettre son expertise économique au service du bien commun. Et s'il est un mot qui résume sa trajectoire, c'est bien celui d'équilibre entre héritage et modernité, rigueur et humanisme, audace et réalisme.

Dans la ferveur de cette élection présidentielle qui démarre cette semaine, Jean-Louis Billon s'avance, calme et déterminé. Parce que selon lui, la Côte d'Ivoire pourrait, grâce à lui, renouer de la plus belle des manières avec l'esprit d'une nation qui ose croire à nouveau en elle-même.

Il faut le reconnaître, Jlb espérait défendre les couleurs du Pdci-Rda son parti d'origine, à cette élection présidentielle, mais hélas !